Χιτ - Σέλτικς: Τα 3 καθοριστικά κλεψίματα του Μπάτλερ στο Game 2 (vid)

Οι Χιτ πήραν προβάδισμα για πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ, με τους Ντράγκιτς και Αντεμπάγιο να πρωταγωνιστούν.

Φυσικά πολλές φορές το boxscore δεν αποτυπώνει τέλεια τα όσα γίνονται στο ματς σχετικά με την ενέργεια του κάθε παίκτη.

Μπορεί ο Μπάτλερ να μην έδωσε πάρα πολλά αυτή τη φορά στο σκοράρισμα, ωστόσο έκανε 3 τεράστια κλεψίματα που βοήθησε το Μαϊάμι να φτάσει στη νίκη.

Το πρώτο το έκανε στο 91-94 υπέρ των Σέλτικς και έσωσε την μπάλα για να φτάσει στο κάρφωμα στη συνέχεια. Το δεύτερο έγινε 1:30 για το τέλος με το σκορ στο 100-95 και με το έτοιμο καλάθι που έδωσε στον Κράουντερ διαμόρφωσε το 102-95.

Και το τελευταίο στην προσπάθεια των Σέλτικς να μειώσουν το σκορ και να ξαναμπούν στο ματς, 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

The boxscore won't show it but Playoff Jimmy was so #HEATCulture when it mattered most.@JimmyButler's 4th quarter masterpiece included 3 MASSIVE defensive plays.

#HEATHighlights pic.twitter.com/6iVK6osssL

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 18, 2020