Ο Αϊζάια Τόμας σχολίασε το trade του Τζέιλεν Μπράουν στους Σίξερς και τόνισε ότι δεν περίμενε κάτι τέτοιο από τους Σέλτικς.

Μπορεί η μεταγραφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς να είναι το «μπαμ» το καλοκαιριού στο NBA, ωστόσο το trade που έχει συζητηθεί περισσότερο, είναι αυτό με τη Φιλαδέλφεια και τους Σέλτικς.

Η ομάδα της Βοστώνης έδωσε τον Τζέιλεν Μπράουν, για αντάλλαγμα τον Πολ Τζορτζ. Μία κίνηση που έχει σχολιαστεί πολύ στα social media, μιας και ο Μπράουν θεωρούταν ο ηγέτης των Σέλτικς, μαζί με τον Τζέισον Τέιτουμ.

Ο θρύλος του NBA, Αϊζάια Τόμας, μιλώντας στο «SiriusXM NBA Radio», σχολίασε αυτό το trade και είπε ότι δεν περίμενε κάτι τέτοιο από τους Σέλτικς, ενώ πήρε το μέρος του Μπράουν στην όλη ιστορία.

Όσα είπε ο Τόμας

«Σίγουρα θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί καλύτερα και νομίζω ότι όλοι μας δεν έχουμε ξαναδεί τον οργανισμό των Σέλτικς να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Οι Σέλτικς ήταν πάντα το πρότυπο.

Νομίζω ότι ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ένας αθώος παρατηρητής σε όλη αυτή την κατάσταση. Δέχθηκε πυρά και βρέθηκε στο στόχαστρο ανθρώπων που απλώς έριχναν βολές προς κάθε κατεύθυνση».