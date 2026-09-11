Η 11η Σεπτεμβρίου, ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Νταν Τραντ. Η άγνωστη ιστορία του παίκτη που ήταν στο ίδιο draft με τον «Air» και σκοτώθηκε σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια στους Δίδυμους Πύργους.

11 Σεπτεμβρίου 2001, Μανχάταν, Νέα Υόρκη! Ο κόσμος θα άλλαζε για πάντα! Οι Δίδυμοι Πύργοι έπεσαν σαν «τραπουλόχαρτα». Στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το οικονομικό και πολιτισμικό «καμάρι» των ΗΠΑ επικράτησε μόνο θλίψη και οδύνη. Η καρδιά των Αμερικανών υπέστη τεράστιο πλήγμα, όπως και το γόητρο ολόκληρης της χώρας. Μα το χειρότερο; 2.977 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή! Μέσα σε αυτούς και ο Νταν Τραντ, ο παίκτης που ήταν στο ίδιο draft pick με τον Μάικλ Τζόρνταν το 1984 και το πρωινό εκείνης της «αποφράδας ημέρας» εργαζόταν στον 104ο όροφο του Βόρειου Πύργου.

Η Αλ Κάιντα άλλαξε εκ βάθρων την παγκόσμια ισορροπία ισχύος εκείνη την ημέρα. Σαν σήμερα πριν 25 χρόνια, «το πέπλο της τρομοκρατίας» σκέπασε τον πλανήτη, ο οποίος από τότε δεν είναι πια ίδιος. Ξέχωρα από τον «φόρο αίματος», οι εκφραστές των επιθέσεων έστειλαν το δικό τους μήνυμα. Οι ΗΠΑ δεν ήταν πλέον άτρωτες, ο κοσμικός τρόπος ζωής της προηγμένης Δύσης είχε εχθρούς με κοινωνικοπολιτικές και θρησκευτικές προεκτάσεις.

Το ιστορικό

Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ξημέρωνε άλλη μια μέρα όπως και οι υπόλοιπες στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης ή τουλάχιστον έτσι ήταν μέχρι τις 08:45. Στις 08:46 η πτήση 11 της «American Airlines» προσέκρουσε στον Βόρειο Πύργο του «World Trade Center» με τον πανικό να κυριαρχεί. Στις 09:03 η πτήση 175 της «United Airlines» προσέκρουσε στον Νότιο Πύργο. Ο δεύτερος κατέρρευσε στις 09:59 και ο πρώτος στις 10:28!

Στο Πεντάγωνο στις 09:37, η πτήση 77 της «American Airlines» συνετρίβη στο τεράστιο κτίριο στο Arlington της Βιρτζίνια όπου βρίσκεται η έδρα του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 08:42 η πτήση 93 της «United Airlines» απογειώθηκε καθυστερημένα. Οι επιβάτες, όντες ψιλιασμένοι ανέκτησαν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές. Τελικά, το αεροπλάνο συνετρίβη σε αγροτική περιοχή της Πενσυλβάνια. Επρόκειτο για μια πράξη ηρωισμού, που θα μνημονεύεται για πάντα.

Η Αλ Κάιντα είχε πετύχει τον σκοπό της. Πλήγωσε και ταπείνωσε τόσο την οικονομική και επιχειρηματική καρδιά των ΗΠΑ, όσο και την στρατιωτική και αμυντική της ισχύ.

Ποιος ήταν ο Νταν Τραντ

Γεννήθηκε στις 15 Μαΐου 1961 και ήταν μπασκετμπολίστας του Clark University. Το 1984 επιλέχθηκε από τους Μπόστον Σέλτικς στο Νο 228 (τελευταία επιλογή) του draft, το οποίο τότε είχε 10 γύρους. Ήταν το ίδιο draft pick με τον αστέρα των Μπουλς, Μάικλ Τζόρνταν αλλά και με τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Ο Τραντ δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA αλλά αγωνίστηκε στην Ιρλανδία και στο USBL.

Αργότερα, ακολούθησε επαγγελματική καριέρα ως «bond trader» (έμπορος ομολόγων) στην «Cantor Fitzgerald», η οποία είχε τα γραφεία της στον 104ο όροφο του Βόρειου Πύργου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Την ημέρα των επιθέσεων εργαζόταν κανονικά στο γραφείο του, σύμφωνα με το «Boston Globe». Ο όροφος στον οποίο διατηρούσε το γραφείο του ήταν πάνω από τη ζώνη πρόσκρουσης του αεροσκάφους. Εξαιτίας της φωτιάς, του καπνού και του πανικού, οι άνθρωποι που ήταν σε εκείνους τους ορόφους παγιδεύτηκαν. Ο Νταν Τραντ ήταν ανάμεσά τους και έχασε τη ζωή του. Το ακόμα πιο τραγικό της υπόθεσης είναι πως τα λείψανά του δεν βρέθηκαν ποτέ. Ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά, μια κόρη και δύο γιους. Αξίζει να σημειωθεί πως η «Cantor Fitzgerald» θρήνησε 658 ανθρώπους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπινων απωλειών που υπέστη οποιαδήποτε μεμονωμένη εταιρεία την 11η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το «Business Insider». Στην εν λόγω ιστορία και στη σύνδεση μεταξύ των δύο αθλητών έχει αναφερθεί εκτενώς και το ESPN.

As a basketball program and university, we will always remember Dan Trant '84 and the lasting impact he made @ClarkUniversity and across the world #NeverForget911 https://t.co/zg78mwltwU — Clark Men’s Basketball (@ClarkUHoops) September 12, 2024

Οι «καρμικές» αντιθέσεις με τον Μάικλ Τζόρνταν

Ο Νταν Τραντ ήταν τόσο κοντά μα και τόσο μακριά από τον θρύλο της παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης. Μαζί στο ίδιο draft και μετά το... χάος. Ο ένας ήταν η κορυφαία επιλογή στη λίστα των ανερχόμενων ταλέντων, ο άλλος η τελευταία επιλογή ολόκληρης της διαδικασίας. Ο θρύλος των Μπουλς έγινε παγκόσμιο μπασκετικό σύμβολο, ο Νταν Τραντ δεν ακολούθησε ποτέ καριέρα στον «μαγικό κόσμο του NBA».

Υπάρχει ωστόσο μια σύμπτωση που αφενός είναι... ανατριχιαστική και αφετέρου αναδεικνύει και το μεγαλείο του Τζόρνταν και εκτός παρκέ. Την προηγούμενη ημέρα (10/09/2001) σύμφωνα με το ESPN, ο «Air» είχε επί της ουσίας προαναγγείλει την επιστροφή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη με τη φανέλα των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς. Όπως ήταν φυσικό, η είδηση μονοπωλούσε τα ΜΜΕ των ΗΠΑ και όχι μόνο.

Στον αντίποδα, την 11η Σεπτεμβρίου 2001 ο Νταν Τραντ ετοιμαζόταν να πάει κανονικά στην εργασία του, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες. Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζόρνταν ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του στην ενεργό δράση με την ομάδα της πρωτεύουσας. Δεν αρκέστηκε όμως εκεί. Ο εξάκις πρωταθλητής του NBA με το Σικάγο δώρισε, σύμφωνα με το ESPN, ολόκληρο τον μισθό του για τη σεζόν 2001-02 στις προσπάθειες ανακούφισης και υποστήριξης των θυμάτων και των οικογενειών που επλήγησαν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η τότε ανακοίνωση ανέφερε ποσό περίπου 1 εκατ. δολαρίων για την πρώτη χρονιά της επιστροφής του.

Σαν σήμερα πριν 25 χρόνια, η δημοκρατία, η ειρήνη και ολόκληρη η ανθρωπότητα υπέστησαν μια «γροθιά στο στομάχι» που η πληγή της είναι... νωπή μέχρι σήμερα. Η ιστορία του Τραντ και η σύνδεσή της με τον μύθο, Μάικλ Τζόρνταν είναι μια μικρογραφία, που μέσα από τον αθλητισμό υποδηλώνει πως η επιτυχία από την αποτυχία, η χαρά από τη λύπη και η ζωή από τον θάνατο «κρέμονται από μια κλωστή». Ο χαμός του Τραντ σε ηλικία -μόλις- 40 ετών είναι ακόμη μια θλιβερή ανάμνηση της 11ης Σεπτεμβρίου, μιας ημέρας που άλλαξε για πάντα την καθημερινότητα των ανθρώπων και την αντίληψή τους για τον κόσμο.