Οι Χιτ επέστρεψαν από τους 17 πόντους και αυτό είναι το μεγαλύτερο comeback τους από το 2012! (pic)

Οι Σέλτικς έπαθαν γερό κάζο, αφού προηγούνταν με 17 πόντους και οι Χιτ επέστρεψαν για να πάρουν την νίκη στο Game 2 των Τελικών.

Το Μαϊάμι έκανε το μεγαλύτερο comeback του από το Game 4 των Τελικών του 2012 και φυσικά δείχνει ότι είναι πανέτοιμο να γράψει ιστορία.

Από την άλλη, οι Σέλτικς έχουν μείνει να ψάχνουν λύσεις και ο εκνευρισμός τους έχει κυριεύσει.

The Heat completed a 17-point comeback

It's Miami's largest playoff comeback since Game 4 of the 2012 Finals. pic.twitter.com/iygFVQZw7M

— SportsCenter (@SportsCenter) September 18, 2020