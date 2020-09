Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Δεκάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Εντυπωσιακά πράγματα κάνουν οι Χιτ στα φετινά playoffs, με το όμορφο μπάσκετ που παίζουν, με την έφεση τους να γυρνούν τα ματς με το refuse to lose πνεύμα τους. Η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα στοχεύει στον τίτλο και το φωνάζει με τις εμφανίσεις της.

Χθες η Βοστώνη έβαλε δύσκολα στο Μαϊάμι που όμως επέστρεψε από το -17 στο Game 2 και πλέον βρίσκονται στο 2-0 στους τελικούς Ανατολής.

Τα πράγματα έδειχναν να στραβώνουν για τους Χιτ, αφού στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου έχαναν για 15 πόντους και έδειχναν εγκλωβισμένοι.

Ομως η ζώνη του Σποέλστρα και το ρεσιτάλ του Μπαμ Αντεμπάγιο στο τρίτο δωδεκάλεπτο, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των Χιτ που πήγαν στο 2-0.

Το gazzetta. gr στέκεται στο σέντερ-διαμάντι του Μαϊάμι που δούλεψε σκληρά και στοχεύει στην κορυφή του ΝΒΑ, κάνοντας τον θρύλο Πατ Ράιλι να τρίβει τα χέρια του.

O Mπαμ παλεύει με τα θηρία στα playoffs, αφού οι Χιτ στερούνται σε καλές λύσεις στις θέσεις των ψηλών (o Λέοναρντ δεν παίζει καθόλου) πλην εκείνου. Μέχρι στιγμής έχει βγει νικητής σε όλες τις μονομαχίες με.... παράσημο τις φοβερές άμυνες που έχει παίξει πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σειρά με τους Μπακς, αλλά και την τάπα νίκης στον Τέιτουμ στην παράταση του Game 1 με τους Σέλτικς.

ANOTHER LOOK AT BAM ADEBAYO'S INCREDIBLE GAME-WINNING BLOCK! pic.twitter.com/RCzQ7FdLDR

— NBA (@NBA) September 16, 2020