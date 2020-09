Ντοκ Ρίβερς: «Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη» (vid)

Οι Κλίπερς αποκλείστηκαν από τους Νάγκετς και δέχονται σκληρή κριτική. Η ομάδα του Λος Άντζελες ήταν μπροστά με 3-1 στην σειρά και απλά έχασε το πλεονέκτημα αυτό και αποκλείστηκε. Το στατιστικό είναι τραγικό για τους Κλίπερς, όπως και για τον προπονητή τους, που έχει βρεθεί σε αντίστοιχη θέση 3 φορές στην καριέρα του, περισσότερες από κάθε άλλον.

«Εγώ είμαι ο προπονητής και εγώ θα πάρω την ευθύνη. Δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες, γιατί αν το κάναμε, κατά την γνώμη μου, θα παίζαμε ακόμα. Ποτέ δεν ένιωσα άνετα. Απλά δεν ένιωσα. Ήξερα ότι είχαμε παίκτες που δεν μπορούσαν να παίξουν πολλά λεπτά και αυτό είναι δύσκολο. Κάποιες στιγμές βρίσκαμε ρυθμό και κάποιος έπρεπε να βγει ένας παίκτης. Είναι αυτό που είναι. Οπότε όχι ποτέ δεν ένιωσα άνετα».

Doc Rivers after Clippers’ title hopes end with blown 3-1 lead to Nuggets: “We didn’t meet (the expectations). That’s the bottom line. I’m the coach and I’ll take any blame.” pic.twitter.com/mAxe2xxbAj

— Ben Golliver (@BenGolliver) September 16, 2020