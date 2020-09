Οι ΝΒΑers δεν χαρίστηκαν στους Κλίπερς και τους «έκραξαν» μετά τον αποκλεισμό (pics)

Οι Κλίπερς είναι από τις ομάδες που κατάφεραν να προκαλέσουν μέσα στην σεζόν, αφού εκτός από φαβορί για τον τίτλο, έχουν και παίκτες οι οποίοι προκαλούν τους αντιπάλους τους. Έτσι με τους Νάγκετς να τους σκορπούν και να προκρίνονται στους Τελικούς της Δύσης, οι ΝΒΑers δεν έχασαν την ευκαιρία και έκαναν τα καυστικά τους σχόλια, μέσω twitter.

Πρώτοι σε αυτό ήταν οι παίκτες των Μπλέιζερς, με τον βασικό τους... στόχο να είναι ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος ήταν εξαιρετικά προκλητικός κατά την διάρκεια των playoffs.

@patbev21 I guess I should extend this Cancun invite since I haven’t made my arrangements yet — Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 16, 2020

Yoooo @Dame_Lillard you got an extra villa available in Cabo ? — CJ McCollum (@CJMcCollum) September 16, 2020

Look good to me https://t.co/nw3YU9TKFl — Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 16, 2020

Playoff P did what he always do in Closeout Games...Kawhi Leonard Perkins was Horrible!!! I told y’all Clippers was all BARK and NO BITE!!! Carry on... — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) September 16, 2020

They have the best team on paper In the NBA https://t.co/Yvz5eTIsEX pic.twitter.com/felMlx6VPP — Channing Frye (@channingfrye) September 16, 2020

The Clippers choked again. They choked against Houston in 2015 and they choked tonight against the Denver Nuggets. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 16, 2020

The @Lakers will always own Los Angeles!! It will never change — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 16, 2020

The Clippers have died as a team right in front of us!! Team beats talent every time. — George Karl (@CoachKarl22) September 16, 2020

LeBron would get killed for putting up Kawhi & PG13’s numbers combined! This is sorry — Chris Broussard (@Chris_Broussard) September 16, 2020

Paul George how many times did you hit the backboard this series? pic.twitter.com/tDv2oA1TFE — Slaydro (@TheTrackMamba) September 16, 2020

Διαβάστε ακόμα:

ul>