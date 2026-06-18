Οι Νάγκετς έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Νίκολα Μιλουτίνοφ απολαμβάνουν τις διακοπές τους παρέα στη Μύκονο, βρίσκοντας την ευκαιρία να χαλαρώσουν μετά από μια απαιτητική σεζόν.

Στο συμβόλαιο του παίκτη των Κλίπερς υπάρχει team option για τη νέα σεζόν, κάτι που σημαίνει πως από την ομάδα εξαρτάται αν θα τον ανανεώσουν (option 16.020.000 δολάρια).

Oι Κλίπερς δεν σκοπεύουν να τον ανανεώσουν και εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι Νάγκετς.με τον Σέρβο να γίνεται έτσι free agent αυτό το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το «Μeridian Sport», το Ντένβερ περιμένει να γίνει free agent ο Σέρβος σκόρερ για να τον κάνουν δικό τους.

Το κείμενο προσθέτει πως ρόλο στην αποφαση του μπορεί να παίξει και η εξαιρετική σχέση που έχει ο Μπόγκι με τον συμπατριώτη του και ηγέτη των Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς. Άλλωστε οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και σε αρκετές διοργανώσεις στην εθνική Σερβίας.

Ο Μπογκντάνοβιτς μέτρησε φέτος 7.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά ματς, αλλά σίγουρα αναζητά έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο στην επόμενη ομάδα του.