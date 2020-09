«Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε Κρις Πολ στη λίστα που έδωσε στους Μπακς!» (pic)

Οι Μπακς έχουν αποφασίσει να πληρώσουν φόρο πολυτελείας για να φέρουν σταρ δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ ο Greek Freak με ποστάρισμα του ίσως και να έδειξε την διάθεση παραμονής στο Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Έλληνας φόργουορντ στο meeting που είχε με έναν εκ των συνιδιοκτητών των... ελαφιών, Μαρκ Λάσρι, έδωσε μια λίστα με παίκτες όπου θα ήθελε να έχει μαζί του τη νέα σεζόν.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Κρις Πολ, όπου τον τελευταίο καιρό παίζει πολύ στο ρεπορτάζ των Μπακς.

Giannis Antetokounmpo’s meeting with Bucks ownership over the weekend also included the Greek Freak giving a list of desired players of whom he’d like to be teammates with.

Chris Paul was on that list, I’m told. pic.twitter.com/MbFlN4disD

Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) September 16, 2020