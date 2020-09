Αντετοκούνμπο: Τα «ευχαριστώ» του Γιάννη που ίσως δείχνουν και παραμονή (pic)

Από την στιγμή που οι Μπακς αποκλείστηκαν από τους Χιτ μένοντας εκτός τελικού της Ανατολής, δεν ήταν λίγοι όσοι σκέφτηκαν πως δύσκολα θα έμενε στα... ελάφια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο ίδιος ο Έλληνας φόργουορντ ωστόσο με μήνυμά του στο twitter ίσως και να έδειξε την διάθεση παραμονής αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ Μιλγουόκι για όλη την αγάπη και στην συμπαράσταση που έδειξε στους συμπαίκτες μου και σε μένα όλη την χρονιά. Είστε οι καλύτεροι φίλαθλοι στην Λίγκα. Ανυπομονώ για την νέα σεζόν».

Thank you Milwaukee for all the love and support you showed my teammates and I this season. You guys are the best fans in the league. I can’t wait for next season! #ThroughTheWall #Antetokounbros pic.twitter.com/k5D6HxSZwH

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 16, 2020