Μπακς: Πληρώνουν φόρο πολυτελείας για να φέρουν σούπερσταρ δίπλα στον Γιάννη (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τον Μαρκ Λάσρι, εκ των ιδιοκτητών των Μπακς πριν λίγες μέρες κάτι που πλέον επιβεβαιώνει ο ίδιος ο οργανισμός.

Το νεότερο της υπόθεσης το οποίο αποκαλύπτει το ESPN είναι πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας ενημέρωσε τον «Greek Freak» πως θα πληρώσουν φόρο πολυτελείας ώστε να φέρουν στην ομάδα έναν ακόμη σούπερσταρ.

Αφενός αυτό αποτελεί ένδειξη πως θα κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν στο Μιλγουόκι και αφετέρου την διάθεσή τους να ξεπεράσουν το salary cup προκειμένου να πείσουν έναν καλό παίκτη να παίξει στους Μπακς.

Οι ιδιοκτήτες των Μπακς θα έχουν και νέα συνάντηση με τον Αντετοκούνμπο όταν αυτός ολοκληρώσει τις διακοπές του.

ESPN Sources: MVP Giannis Antetokounmpo's 3-hour lunch with Bucks co-owner/governor Marc Lasry on Friday covered the season, how Bucks can improve roster, Lasry confirming willingness to spend into luxury tax and agreement they’ll talk again after Giannis returns from a vacation.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 14, 2020