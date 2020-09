ΛεΜπρόν: Αυτές τις 21 ομάδες ξεπερνά σε τελικούς περιφέρειας! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ασταμάτητος στον δρόμο για το 4ο δαχτυλίδι της καριέρας του.

Ο Βασιλιάς έγραψε ιστορία μαζί με τον Άντονι Ντέιβις, ενώ έφτασε τον σπουδαίο Όσκαρ Ρόμπερτσον.

Επιπλέον μετά την πρόκριση επί των Ρόκετς, μετρά 11 παρουσίες σε τελικούς περιφέρειας, κάτι που σημαίνει πως ξεπερνά 21 ομάδες της λίγκας.

Ποιες όμως είναι αυτές οι ομάδες;

Xόρνετς, Κλίπερς, Πέλικανς, Γκρίζλις, Τίμπεργουλβς, Ράπτορς, Νάγκετς, Μάβερικς, Νετς, Μάτζικ, Ουίζαρντς, Τζαζ, Μπλέιζερς, Πέισερς, Κινγκς, Ρόκετς, Καβς, Χιτ, Μπακς, Σανς, Θάντερ/Σούπερσονικς!

Έχει ακριβώς τις ίδιες παρουσίες με τους Μπουλς (11), ενώ τον ξεπερνούν οι Λέικερς, Σέλτικς, Σίξερς, Πίστονς, Ουόριορς, Νικς, Σπερς και Χοκς.

