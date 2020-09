ΛεΜπρόν - Ντέιβις: Έγραψαν ιστορία με την πρόκριση (pics)

Στους τελικούς Δύσης βρίσκονται οι Λέικερς, οι οποίοι πέρασαν εύκολα με 4-1 στη σειρά με τους Ρόκετς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πλέον έχει περισσότερους τελικούς περιφέρειας από 21 ομάδες του ΝΒΑ, ενώ μαζί με τον Ντέιβις έγραψαν ιστορία.

Έγιναν το πρώτο δίδυμο με 25+ πόντους και 10+ ριμπάουντ μέσο όρο σε σειρά playoffs από το 1961, όταν οι Πετίτ και Χάγκαν το έκαναν για τους Χοκς στους τελικούς του ΝΒΑ

Επίσης μέχρι στιγμής έχουν 25+ πόντους και 10+ ριμπάουντ στην postseason, όντας και πάλι το 2ο δίδυμο που το καταφέρνει.

LeBron James and Anthony Davis are the first pair of teammates to each average at least 25 points and 10 rebounds per game in a playoff series since 1961, when Bob Pettit and Cliff Hagan did it for the St. Louis Hawks in the 1961 NBA Finals. h/t @EliasSports pic.twitter.com/zVMO4jgN0I

James and Davis are also each averaging 25 PPG and 10 RPG in this postseason as a whole.

They would join Pettit and Hagan (1959) as the only teammates to average at least 25 PPG and 10 RPG in a postseason in NBA history.

