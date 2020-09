Ο ΛεΜπρόν έφτασε τον Όσκαρ Ρόμπερτσον! (pic)

Δεν σταματούν τα ρεκόρ για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς έκανε τα δικά του, ενώ έχει πλέον και ένα ρεκόρ παρέα με τον Ντέιβις.

Όμως δεν σταματά εκεί, αφού έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τον Όσκαρ Ρόμπερτσον με 250+ πόντους, 100+ ριμπάουντ, 80+ ασίστ στα πρώτα 10 ματς των playoffs.

Ο ΛεΜπρόν έχει τα μάτια στο πρωτάθλημα και δεν σταματά να το ονειρεύεται.

LeBron James joins Oscar Robertson as the only players in #NBAPlayoffs history to record 250+ PTS, 100+ REB and 80+ AST in the first ten games of a single playoffs! pic.twitter.com/Yz2KwTixUc

— NBA (@NBA) September 13, 2020