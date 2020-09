Οι Λέικερς... καθάρισαν με 4-1 τους Ρόκετς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να συνεχίζει τον μύθο του.

Ο Βασιλιάς είχε 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, φτάνοντας για 11η φορά στην καριέρα του σε τελικούς περιφέρειας.

Έτσι ξεπερνά με αυτό το νούμερο 21 ομάδες της λίγκας. Απίθανος!

LeBron James is now making his 11th career Conference Finals appearance.

That is more appearances in the round before the Finals than 21 current franchises. pic.twitter.com/7dEMQJ23zn

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 13, 2020