Πως ο Αντετοκούνμπο «έφαγε» Γκομπέρ και Ντέιβις για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (infographic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να μαζεύει ότι βραβείο υπάρχει στο ΝΒΑ και το πρώτο χρονικά φέτος είναι εκείνο του Καλύτερου Αμυντικού του ΝΒΑ με το βραβείο... MVP να ακολουθεί; O Έλληνας σταρ ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε, με τις συνθήκες της «φούσκας» να έχουν αλλάξει όλα όσα ξέραμε και οι διαδικασίες είναι πλέον εντελώς διαφορετικές.

Η λίγκα ανακοίνωσε το πρώτο μεγάλο βραβείο της σεζόν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πλέον, είναι ένας από τους 5 θρύλους του αθλήματος που έχουν καταφέρει να πάρουν και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της λίγκας και εκείνο του καλύτερου αμυντικού. Το άκουσμα και η ανακοίνωση της είδησης δημιούργησε κάποια ερωτηματικά, αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν φανταστεί τον Ντέιβις νικητή, αλλά η φαντασία σχεδόν πάντα έχει διαφορά από την πραγματικότητα.

Ο Γιάννης μαζί με τους συμπαίκτες του, άκουσε από τον προπονητή του ότι εκείνος είναι ο φετινός νικητής και πήδηξε πάνω στο τραπέζι από την χαρά του, ενώ μια ημέρα αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση. «Συνήθως όταν ο προπονητής μας φωνάζει μετά από ένα παιχνίδι, είναι επειδή κάποιος τα έχει κάνει χάλια ή έχει κάνει κάτι. Οπότε στο κεφάλι μου λέω... ΟΚ ποιος έχει κάνει τι; Γιατί ήξερα ότι εγώ δεν είχα κάνει κάτι...».

