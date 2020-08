Αντετοκούνμπο: «Χωρίς τη βοήθεια των συμπαικτών μου, δεν θα έπαιρνα το βραβείο» (vid)

Για πρώτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε αμυντικός της σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μπαίνοντας στην... εξίσωση με ονόματα όπως ο Τζόρνταν και ο Ολάζουον.

Ο Greek Freak μίλησε για το βραβείο και αποθέωσε τους συμπαίκτες του

«Νιώθω υπέροχα. Όταν ήρθα στο ΝΒΑ και ήμουν 18, πίστευα στον εαυτό μου. Όταν στοχεύεις σε κάτι, βρίσκεις τρόπο να τα καταφέρνεις και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο τέλος της μέρας πρέπει να δουλέψουμε σκληρά σαν ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που μου έδινε κίνητρο και με υποστήριζε. Χωρίς τους συμπάικτες μου δεν θα μπορούσα να πάρω το βραβείο. Μπορεί να είναι το δικό μου όνομα στο τρόπαιο, ωστόσο θα μπορούσε να είναι το όνομα οποιουδήποτε συμπαίκτη μου σε αυτό το τρόπαιο. Η άμυνα χτίζει εμπιστοσύνη και προσπάθεια. Παιδιά σας εκτιμώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους Μπακς, το ιατρικό επιτελείο, τους φιλάθλους μας που μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό που αγαπάμε

Μπορώ να γίνω πολύ καλύτερος. Να κάνω περισσότερα μπλοκ. Αλλά έχουμε την καλύτερη αμυντική ομάδα στο ΝΒΑ. Η ομάδα είναι καλύτερη στην άμυνα φέτος και έτσι και εγώ έκανε την καλύτερη σεζόν μου στο συγκεκριμένο κομμάτι», ήταν τα λόγια του.

"Without my teammates this wouldn't be possible."

All-Access: Giannis accepts the 2019-20 NBA Defensive Player of the Year Award pic.twitter.com/X7LilNP5wE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020