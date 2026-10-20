Καλαϊτζάκης στο Gazz Floor: «Ο Γιάννης είναι νικητής, ένιωσα δέος απέναντι στον Ντουράντ»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βρέθηκε καλεσμένος στο σημερινό Gazz Floor by Novibet, προέβλεψε το ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν στη φετινή σεζόν του ΝΒΑ και δεν έκρυψε τις προσωπικές του αδυναμίες.

Η δημοσιογραφική ομάδα του Gazz Floor by Novibet υποδέχθηκε σήμερα τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, με αφορμή την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος του ΝΒΑ.

Ο 27χρονος φόργουορντ, που είχε επιλεγεί στο draft του 2021 από τους Ιντιάνα Πέισερς μοιράστηκε τη δική του εμπειρία από τη Λίγκα και το πώς είναι να παίζεις μαζί κι εναντίον όλων αυτών των σούπερ σταρς του παγκόσμιου μπάσκετ, ενώ έκανε τις δικές του εκτιμήσεις για το πώς θα κυλήσει η σεζόν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο Έλληνας παίκτης του Προμηθέα σχολίασε και τη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς στο Μαϊάμι, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν αθλητή που είναι γεννημένος νικητής, επομένως σε οποιαδήποτε ομάδα η επιτυχία του είναι δεδομένη.

Επιπλέον, μίλησε για τη δική του... αδυναμία που είναι ο Κέβιν Ντουράντ.