Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ: Ρεαλιστικό ή όχι το σενάριο να αγωνιστεί στην Ευρώπη;

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς και αμέσως... σήμανε συναγερμός στις τάξεις και των ευρωπαϊκών ομάδων.

Η αξία του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είναι αδιαμφισβήτητη. Και κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει σούπερ σταρ σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα και να πρωταγωνιστήσει στην Euroleague.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν την αποδέσμευση του 26χρονου γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος λόγω και των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν, είχε περάσει και από τα... μέρη μας φορώντας για μισή σεζόν τη φανέλα του ΠΑΟΚ πριν από δύο χρόνια.

Έχοντας αποκαταστήσει, πια, το όνομά του και τη υστεροφημία του ύστερα από τα όσα είχαν συμβεί με αποτέλεσμα να αποτελέσει αποδιοπομπαίο τράγο για το NBA, ο KPJ επέστρεψε δυναμικά στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις με τους Κλίπερς και τους Μπακς τις δύο τελευταίες σεζόν.

Συγκεκριμένα τη σεζόν 2024-25 είχε κατά μέσο όρο 10.3 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ ανά 20 λεπτά συμμετοχής ενώ πέρυσι (που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς) αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια και είχε αντίστοιχα 17.4 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 7.4 τελικές πάσες ανά 33 λεπτά στο παρκέ.

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ είχε αντίστοιχα 22 πόντους ανά αγώνα, 9.3 ριμπάουντ, 6.8 ασίστ, 2.8 κλεψίματα, 1.8 τάπες και 4.2 λάθη ανά 38 λεπτά συμμετοχής.

Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να κρατήσει τη θέση του στους Μιλγουόκι Μπακς οι οποίοι τον έκαναν waive και... διαθέσιμο για οποιαδήποτε ομάδα. Είτε του NBA είτε και της Ευρώπης.

Και το ερώτημα που προέκυψε ήταν το εξής ένα: Είναι ρεαλιστικό το σενάριο να ξαναπεράσει τον Ατλαντικό, αυτήν την φορά για γίνει μέρος μιας ομάδας για ολόκληρη τη σεζόν;

Το σίγουρο είναι ότι ο ίδιος θα διεκδικήσει μέχρι τέλους οποιαδήποτε πιθανότητα προκειμένου να συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA καθώς αποτελεί και την πρώτου προτεραιότητα.

Το να φορέσει τη φανέλα μια ευρωπαϊκής ομάδας δεν είναι απίθανο, αλλά σίγουρα θα παίξουν ρόλο και τα χρήματα που θα του προσφερθούν. Υπενθυμίζουμε ότι το τελευταίο συμβόλαιο του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ τη σεζόν 2025-26 ήταν 5.134.000 δολάρια μεικτά. Μάλιστα θα μπορούσε ο ίδιος να ενεργοποιήσει και οψιόν για τη σεζόν 2026-27 έναντι 5.390.700 δολαρίων αλλά οι Μπακς τον άφησαν ελεύθερο.

Και για να τον προσεγγίσει μια ομάδα από την Γηραιά Ήπειρο θα πρέπει να πληρώσει πολύ περισσότερα...

Τα συμβόλαια του Πόρτερ Τζούνιορ στο ΝΒΑ