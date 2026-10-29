Γουίλιαμς-Έντουαρντς-Χαλιμπέρτον-Σενγκούν: Το ΝΒΑ έφτασε τους 79 τραυματίες

Η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά στο ΝΒΑ με τους τραυματίες, αφού ήδη το 15% της λίγκας έχει σταθεί άτυχο.

Οι Τίμπεργουλβς θα κληθούν να παίξουν για τουλάχιστον δύο μήνες χωρίς τον Άντονι Έντουαρντς. Ο Άντονι Έντουαρντς θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο δεξί του γόνατο που τον ταλαιπωρεί και θα απουσιάσει για τουλάχιστον δύο μήνες σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. Oι Θάντερ ξεχνούν μέχρι το τέλος της σεζόν τον Γουίλιαμς λόγω του σοκαριστικού τραυματισμού στο πόδι, ενώ στο ιατρικό δελτίο προστέθηκαν τις τελευταίες ώρες και οι Χαλιμπέρτον, Σαγκς και Σενγκούν. Off και οι Μπανκέρο, Τζάκσον και Λέοναρντ αυτή την περίοδο.

Πολλοί παίκτες έχουν σταθεί άτυχοι μέχρι τώρα και στη λίστα των τραυματιών πριν τα ματς της Δευτέρας, βρισκόντουσαν 79 παίκτες. Αυτό σημαίνει πως μιλάμε για το 15% των παικτών της λίγκας.

Με την ραγδαία αύξηση των τραυματισμών τις τελευταίες σεζόν, αρκετός κόσμος αναρωτιέται μήπως ήρθε η ώρα να μικρύνει η regular season στο ΝΒΑ, αφού το φορτίο που καλούνται να κουβαλήσουν οι παίκτες είναι μεγάλο.