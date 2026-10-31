ΤΟ NBA LIVE στο Gazzetta
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Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των επτά αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις 01/11:
- Σάρλοτ Χόρνετς - Φιλαδέλφεια Σίξερς (00:00)
- Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ατλάντα Χοκς (01:00)
- Μίλγουοκι Μπακς - Κλίβελαντ Καβαλίερς (02:00)
- Μέμφις Γκρίζλις - Σακραμέντο Κινγκς (02:00)
- Σαν Αντόνιο Σπερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς (02:00)
- Χιούστον Ρόκετς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (02:30)
- Ορλάντο Μάτζικ - Μπόστον Σέλτικς (22:30)
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