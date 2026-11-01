Oι Ρόκετς καθάρισαν τους Θάντερ, ενώ οι Σπερς συνέχισαν με νίκη αφού ο Γουεμπανιάμα είχε κέφια.

Οι Ρόκετς κάνουν φοβερή εκκίνηση στη σεζόν του ΝΒΑ και κατάφεραν να επικρατήσουν με 119-98 των Θάντερ. Με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 6-1 ενώ έριξαν στο 4-2 την ομάδα από την Οκλαχόμα. Ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ τελείωσε το ματς με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μέτρησε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά δεν έφτανε.

Δεν χάνει με τίποτα το Μέμφις

Οι Γκρίζλις επικράτησαν με 136-105 των Κινγκς δείχνοντας σε τρομερή κατάσταση σε άλλο ένα ματς. Πλέον είναι στο 6-0 και έχουν το κορυφαίο ρεκόρ στη λίγκα. Ο Κάμερον Μπούζερ είναι ασταμάτητος μέχρι στιγμής στη σεζόν και τελείωσε με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Έικαφ, ο rookie του Σακραμέντο μέτρησε 38 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Με φοβερό Γουεμπανιάμα οι Σπέρς

Το Σαν Αντόνιο υπέταξε τη Μινεσότα, αφού επικράτησε με 121-111. Ο Γουεμπανιάμα δεν σταματιόταν και τελείωσε την αναμέτρηση με 43 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Χάρπερ μέτρησε 25 πόντους και 22 είχε ο Φοξ. Στον αντίποδα για τη Μινεσότα που έπαιξε ξανά δίχως τον Έντουαρντς, ο Ντοσούμνου είχε 27 πόντους με 9 ριμπάουντ.

Πάρτι των Καβς κόντρα στους Μπακς

Οι Καβς έστησαν πάρτι με 136-111 επί των Μπακς, οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στην μετά-Αντετοκούνμπο εποχή. Ο Μόμπλεϊ είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, ενώ ο Γουέρ συνεχίζει να δείχνει την ποιότητα του για το Μιλγουόκι με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ. Στο 4-2 ανέβηκαν οι Καβς, ενώ στο 1-5 έπεσαν οι Μπακς που αποτελούν μια από τις χειρότερες ομάδες στην Ανατολή μέχρι τώρα.

Με ανατροπή οι Σίξερς

Οι Σίξερς κυνηγούσαν σχεδόν σε όλο το ματς, αλλά έδειξαν χαρακτήρα και με την ποιότητα τους κατάφεραν να επικρατήσουν με 109-104 των Χόρνετς. Έτσι ανέβηκαν κορυφή στην Ανατολή με 6-1. Ο Μάξεϊ είχε 38 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Σάιμονς έκανε καλή δουλειά με 19 πόντους. Δεν αγωνίστηκαν Εμπίντ και ΛεΜπρόν. Για τους ηττημένους ο Άλεν μέτρησε 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Οι Πέλικανς πλήγωσαν τους Χοκς

Οι Πέλικανς επικράτησαν των Χοκς με 121-99 και έτσι πήγαν στο 2-4 σε μια σεζόν πάντως που είναι δύσκολη. O Μπέι είχε 25 πόντους, 6 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ από την άλλη ο φοβερός rookie Κίνγκστον Φλέμινγκς είχε 12 πόντους με 6 ασίστ, ενώ ο Τζόνσον είχε 13 πόντους και ο ΜακΚόλουμ 14.