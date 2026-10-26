Θάντερ: Σοκαριστικός τραυματισμός του Γουίλιαμς, δάκρυσε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
Σοκ στους Θάντερ και για άλλη μια φορά στέκεται άτυχος ο Τζέιλεν Γουίλιαμς. Ο παίκτης της Οκλαχόμα έπεσε άτσαλα στο παρκέ και τραυματίστηκε άσχημα στο αριστερό πόδι του.
Οι συμπαίκτες του και οι αντίπαλοι ήταν σοκαρισμένοι με αυτό που έβλεπαν και μάλιστα ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Μένει να δούμε το ακριβές διάστημα της απουσίας του, όμως δείχνει πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του.
Πολύ άτυχος ο Τζέιλεν! Να είναι δυνατός και να επιστρέψει γρήγορα.
OH NO 💔 Jalen Williams suffers a serious lower-leg injury after an awkward landing. https://t.co/94x3rJvUn1— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 26, 2026
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