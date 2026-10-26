Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς των Θάντερ με τους Κλίπερς, με τον Γκίλζιους-Αλεξάντερ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Σοκ στους Θάντερ και για άλλη μια φορά στέκεται άτυχος ο Τζέιλεν Γουίλιαμς. Ο παίκτης της Οκλαχόμα έπεσε άτσαλα στο παρκέ και τραυματίστηκε άσχημα στο αριστερό πόδι του.

Οι συμπαίκτες του και οι αντίπαλοι ήταν σοκαρισμένοι με αυτό που έβλεπαν και μάλιστα ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Μένει να δούμε το ακριβές διάστημα της απουσίας του, όμως δείχνει πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του.

Πολύ άτυχος ο Τζέιλεν! Να είναι δυνατός και να επιστρέψει γρήγορα.