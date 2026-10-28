Σενγκούν: Χάνει τα επόμενα ματς των Ρόκετς ο Τούρκος σταρ
Ο Τούρκος σταρ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση και θα απουσιάσει από τις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας του, η οποία έχει ξεκινήσει με το απόλυτο στο NBA (4-0).
Ο προπονητής της ομάδας του Τέξας, Ίμε Ουντόκα, επιβεβαίωσε τους πόνους που νιώθει ο αθλητής του αλλά δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί το διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ.
Ο διεθνής με τη γειτονική χώρα, έχει μπει επιβλητικά στη φετινή σεζόν, καθώς μετρά 24,5 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1,8 κλεψίματα ανά 34 λεπτά αγώνα σε τέσσερις συμμετοχές.
Ime Udoka said Alperen Sengun felt something in his back in the first or second quarter of Monday’s game, but the adrenaline helped him play through it Udoka added they’ll be cautious with his back and he’ll be out a few games at most (H/T @Tannernichols0) https://t.co/b7aVF3ueth— SleeperRockets (@SleeperRockets) October 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.