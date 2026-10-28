Ο Αλπερέν Σενγκούν αντιμετωπίζει πόνους στη μέση και έχει τεθεί νοκ άουτ από τους επόμενους αγώνες των Χιούστον Ρόκετς.

Ο Τούρκος σταρ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση και θα απουσιάσει από τις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας του, η οποία έχει ξεκινήσει με το απόλυτο στο NBA (4-0).

Ο προπονητής της ομάδας του Τέξας, Ίμε Ουντόκα, επιβεβαίωσε τους πόνους που νιώθει ο αθλητής του αλλά δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί το διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ.

Ο διεθνής με τη γειτονική χώρα, έχει μπει επιβλητικά στη φετινή σεζόν, καθώς μετρά 24,5 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1,8 κλεψίματα ανά 34 λεπτά αγώνα σε τέσσερις συμμετοχές.