Στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, ο θρυλικός Κέβιν Γκαρνέτ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ύστερα από 21 σεζόν στον «μαγικό κόσμο του NBA».

23 Σεπτεμβρίου 2016! Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Κέβιν Γκαρνέτ, ο εμβληματικός «Big Ticket» έβαλε τίτλους τέλους σε μια τεράστια καριέρα στο NBA. Έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια γεμάτα επιτυχίες, ένας από τους πιο πληθωρικούς παίκτες στην ιστορία του αθλήματος είπε το «αντίο», σε μια χρονιά όπου σημαδεύτηκε και από τις αποχωρήσεις των Τιμ Ντάνκαν και του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ.

Γεννήθηκε στη Νότια Καρολίνα τον Μάιο του 1976 και από τα πρώτα της ζωής του ήταν έκδηλο το ταλέντο του στο μπάσκετ. Το Λύκειο του Μόλντιν στη γενέτειρά του, ήταν η πρώτη του ουσιαστική γνωριμία με τη «σπυριάρα», με την οποία έμελλε να γράψει ιστορία. Ένα επεισόδιο ωστόσο μεταξύ λευκών και έγχρωμων μαθητών, αμαύρωσε την εικόνα του εκεί και οδήγησε μάλιστα και στη σύλληψή του.

Μετακόμισε στο Σικάγο για λογαριασμό της Ακαδημίας Φόρεγκατ, όπου ουσιαστικά συστήθηκε στο ευρύ κοινό του αθλήματος και τράβηξε πάνω του τα βλέμματα του NBA.

Το Draft του 1995

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Γκαρνέτ, ο οποίος επιλέχθηκε στο Νο5 του πρώτου γύρου. Το ταξίδι του 19χρονου στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου είχε αρχίσει και έμελλε να είναι συναρπαστικό. Τη σεζόν 1995-96 ως Rookie μέτρησε 10.4 πόντους, 6.3 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.6 μπλοκ και 1.1 κλέψιμο κατά μ.ό. Ήταν ανάμεσα στους καλύτερους Rookies του μαγικού κόσμου και οι «Λύκοι» του πρότειναν εξαετές συμβόλαιο ύψους 126 εκατομμύρια δολάρια.

Η καθιέρωση στην ελίτ και το MVP ως ηγέτης της Μινεσότα

Προϊόντος του χρόνου, ο Κέβιν Γκαρνέτ εξελίχθηκε ως ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Τίμπεργουλβς και ως ένας από τους πιο κυριαρχικούς φόργουορντ - σέντερ του NBA. Ψηλός με μακριά άκρα (2.11), αλτικός με εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας για το ύψος του και άκρως αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είχε έφεση στο σκοράρισμα είτε με πλάτη είτε με πρόσωπο και απίστευτο «footwork». Μπορούσε να μαρκάρει τόσο ψηλούς όσο και περιφερειακούς και αγωνιζόταν με άνεση από το 3-5. Διακρινόταν για το μακρινό του σουτ παρά τα 211 εκατοστά του και ήταν έξοχος «rim protector.

Τα παραπάνω κομμάτια συνέθεσαν ένα ολοκληρωμένο παζλ και ο «Big Ticket» ήταν ο απόλυτος σταρ της Μινεσότα. Τις πρώτες 12 σεζόν της μεγαλειώδους καριέρας του τα πέρασε στους Wolves και έγινε η σημαία του franchise. Το 2004, αποτέλεσε τη χρονιά - ορόσημο της ατομικής του εκτόξευσης και καταξίωσης. Αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του NBA καταγράφοντας 24.2 πόντους, 13.9 ριμπάουντ, 5.0 ασίστ, 2.2 μπλοκ και 1.5 κλέψιμο κατά μ.ό.

Η Μινεάπολη ήταν η αγάπη του αλλά το μέτριο ρόστερ του οργανισμού, που δεν είχε ιδιαίτερες αξιώσεις, δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει έναν από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος. Και κάπου εκεί ήρθε η Βοστώνη...

Οι Σέλτικς, το δαχτυλίδι και η «μαγική τετράδα»

Το 2007, ο Κέβιν Γκαρνέτ μετακόμισε στους Μπόστον Σέλτικς. Οι Κέλτες είχαν ρόστερ πρωταθλητισμού, που απαρτιζόταν από παίκτες όπως ο Πολ Πιρς, ο Ρέι Άλεν και ο Ραζόν Ρόντο, ενώ στην άκρη του πάγκου καθόταν ο Ντοκ Ρίβερς. Η Βοστώνη πράγματι έφτασε ως το τέλος του δρόμου εκείνη τη σεζόν, κατακτώντας το πρωτάθλημα.

Οι «Big 4» φόρεσαν το δαχτυλίδι και ο «Big Ticket» δικαιώθηκε απόλυτα για την επιλογή του από την πρώτη του κιόλας χρονιά. Το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς υπερκέρασε το εμπόδιο των Λος Άντζελες Λέικερς με 4-2 σε μια σειρά τελικών, που ήταν η απόλυτη τιτανομαχία. Οι «Λιμνάνθρωποι» του Κόμπι Μπράιαντ είχαν ήδη κατακτήσει τρία πρωταθλήματα μέσα στη δεκαετία και στους τελικούς του 2008 διασταύρωσαν τα ξίφη τους οι δύο πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του αθλήματος, μέχρι σήμερα. Οι Σέλτικς μετρούν 18 κατακτήσεις και το LA 17. Το 2008, η Βοστώνη... διψούσε περισσότερο, καθώς αγνοούσε την κορυφή από το μακρινό 1986. Και τα κατάφερε.

Όσο για τον Κέβιν Γκαρνέτ, στην παρθενική του σεζόν με την πράσινη φανέλα, σημείωσε 18.8 πόντους, μάζεψε 9.2 ριμπάουντ και μοίρασε 3.4 ασίστ κατά μ.ό στη χρονιά. Στους Κέλτες έμεινε για έξι σεζόν, οι οποίες ήταν γεμάτες ατομικά και συλλογικά. Έφτασε μια... ανάσα από το δεύτερο δαχτυλίδι, αλλά οι Λέικερς πήραν εκδίκηση την αγωνιστική περίοδο 2009-10, σε άλλη μια συγκλονιστική σειρά τελικών, που κρίθηκε στο Game 7.

Η πρόκληση του Μπρούκλιν και η επιστροφή στους Τίμπεργουλβς

Τη σεζόν 2013-14 ο Γκαρνέτ ετοίμασε τις βαλίτσες του για το Μπρούκλιν και τους Νετς, οι οποίοι εκείνα τα χρόνια είχαν ένα αρκετά ελπιδοφόρο πρότζεκτ, καθώς δαπάνησαν πολλά εκατομμύρια δολάρια για να πρωταγωνιστήσουν. Με ρόστερ που απαρτιζόταν από τους Πολ Πιρς, Ντερόν Ουίλιαμς, Τζέισον Τέρι και Αντρέι Κιριλένκο, ο «Big Ticket» ήταν το... κερασάκι στην τούρτα. Στην πρώτη σεζόν τα πήγαν εξαιρετικά αλλά αποκλείστηκαν στα playoffs από τους μετέπειτα φιναλίστ, Μαϊάμι Χιτ των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Ουέιντ και Κρις Μπος. Η αγωνιστική περίοδος 2014-15 δεν πήγε τόσο καλά, καθώς η φυγή του Τζέισον Κιντ από την τεχνική ηγεσία επέφερε κλυδωνισμούς στο εσωτερικό της ομάδας, η οποία αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Ατλάντα Χοκς. Ήταν και το «κύκνειο άσμα» του Κέβιν Γκαρνέτ στους Νετς.

Ο θρύλος πλέον του NBA επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος για ένα «last dance» στην αγαπημένη του Μινεσότα. Τα νούμερα και η αγωνιστική κατάσταση του Γκαρνέτ δεν ήταν πλέον κυριαρχικά αλλά αυτό δεν είχε καμία απολύτως σημασία για τη μεγαλύτερη -πιθανότατα- φιγούρα στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Κέβιν Γκαρνέτ σε αριθμούς και διακρίσεις

Έπειτα από 21 μυθικές σεζόν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ο Γκαρνέτ ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του, μια ημέρα σαν σήμερα το 2016. Επηρέασε όσο λίγοι την αντίληψη γύρω από το άθλημα στις θέσεις των φόργουορντ και του σέντερ και ήταν -το δίχως άλλο- ένας από τους κορυφαίους της γενιάς του, γράφοντας με ανεξίτηλα γράμματα το όνομά του στη «Χρυσή Βίβλο» της λίγκας.

Αναφορικά με τα «ανδραγαθήματά» του; Στον απόλυτο βαθμό αντιπροσωπευτικά της καριέρας του. Μια φορά πρωταθλητής (2008), μια φορά MVP (2004), 15 φορές All Star, μέλος της καλύτερης ομάδας των Rookies τη σεζόν 1995-96, καλύτερος αμυντικός της πρωταθληματικής σεζόν 2007-08, τέσσερις φορές καλύτερος ριμπάουντερ του πρωταθλήματος, εννέα φορές στην καλύτερη ομάδα του NBA, 12 φορές στην καλύτερη αμυντική ομάδα της λίγκας και μέλος της 75ης επετειακής ομάδας της λίγκας.

Είναι Hall of Famer και αγωνίστηκε συνολικά σε 1.462 παιχνίδια στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, καταγράφοντας 17.8 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ κατά μ.ό. Πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο με την «Αστερόεσσα» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, το 2000. Θα περάσει για πάντα στην αιωνιότητα των Τίμπεργουλβς, αφού οι «Λύκοι» θα αποσύρουν τη φανέλα με το Νο21 προς τιμήν του, στις 28 Φεβρουαρίου 2027 σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Target Center, όπου εκείνη την ημέρα μάλιστα οι Wolves θα κοντραριστούν με τους Κέλτες.

THE DATE IS SET. pic.twitter.com/wvmXvSCKem — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) August 14, 2026

Έτσι, θα γίνει μόλις ο δεύτερος αθλητής στην ιστορία του συλλόγου, που θα δει τη φανέλα του να αποσύρεται. Ο πρώτος ήταν ο αδικοχαμένος σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα, Μαλίκ Σίλι, ο οποίος ήταν συμπαίκτης και στενός φίλος του Γκαρνέτ. Η φανέλα με το Νο2 αποσύρθηκε το 2000 και δίπλα σε αυτή θα τοποθετηθεί η αντίστοιχη του «Big Ticket».