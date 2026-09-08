Μαρκ Στάιν: «Οι Τίμπεργουλβς προσέγγισαν τον Βεζένκοβ»

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κινήθηκαν για τον Σάσα Βεζένκοβ το φετινό καλοκαίρι με τον σταρ του Ολυμπιακού να απορρίπτει την πρόταση, αφήνοντας ένα... ψήγμα ελπίδας για το μέλλον.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πήγαν για το «κόλπο γκρόσο» με τον Σάσα Βεζένκοβ το καλοκαίρι σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν! Οι Λύκοι κινήθηκαν για τον αστέρα του Ολυμπιακού προτού προχωρήσουν στην απόκτηση του Κουμίνγκα, σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ. Ο MVP της EuroLeague απέρριψε την πρόταση αλλά άφησε ανοιχτό ένα μικρό «παράθυρο» για το μέλλον με το... «Ποτέ μη λες ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος Βούλγαρος διεθνής στην πρώτη του θητεία στον «μαγικό κόσμο του NBA» με τη φανέλα των Κινγκς κατέγραψε 5,4 πόντους και 2,3 ριμπάουντ σε 12,2 λεπτά συμμετοχής κατά μ.ό σε 42 ματς της λίγκας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βεζένκοβ στο «The Stein Line»:

«Είναι δύσκολο τώρα γιατί εδώ είναι η οικογένειά μου, η ζωή μου. Με τον Ολυμπιακό κερδίσαμε πολλά πράγματα. Αλλά στη ζωή μου, ξέρω ότι είναι καλύτερο να μην λες ποτέ».

Για τη θητεία του στο Σακραμέντο:

«Μερικές φορές νομίζω ότι δεν ήταν δίκαιη ευκαιρία και από τις δύο πλευρές,. Αλλά δεν το μετανιώνω για όλα. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Ίσως μετανιώνω που δεν το έκανα νωρίτερα στην καριέρα μου σε μικρότερη ηλικία. Αλλά την εμπειρία την κρατώ μαζί μου για πάντα. Έμαθα πολλά. Βελτίωσα το παιχνίδι μου. Βελτίωσα ολόκληρη την οπτική μου για το παιχνίδι. Μερικές φορές, ακόμη και μια κακή εμπειρία βοηθάει».