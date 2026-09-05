Σύμφωνα με το «The Athletic» οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς... γλυκοκοιτάζουν την επιστροφή του Κέβιν Λοβ.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς βλέπουν με καλό... μάτι την επιστροφή του Κέβιν Λοβ! Σύμφωνα με το «The Athletic» μάλιστα και ο έμπειρος παίκτης επιθυμεί την επιστροφή του στον οργανισμό, στον οποίο αναδείχθηκε στον «μαγικό κόσμο του NBA».

Ο 37χρονος αθλητής έχει αναδειχθεί πρωταθλητής με τους Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2016 και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ. Ο Αμερικανός αποχώρησε από τη Μινεσότα την αγωνιστική περίοδο 2013-14, στην οποία κατέγραψε 26,1 πόντους, 12,5 ριμπάουντ και ήταν ιδιαιτέρως εύστοχος από τη γραμμή των 6,75. Στους «Λύκους» έκανε έξι γεμάτες χρονιές και ουσιαστικά καθιερώθηκε στην ελίτ του αθλήματος.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνιζόμενος στους Τζαζ μέτρησε 6.7 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, και 1.8 ασίστ ανά παιχνίδι.