Στις 13 Σεπτεμβρίου 2015 η εμβληματική φιγούρα των Φιλαδέλφεια 76ers, Μόουζες Μαλόουν, βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ σε ηλικία 60 ετών.

13 Σεπτεμβρίου 2015, Βιρτζίνια, ΗΠΑ! Η είδηση του θανάτου του Μόουζες Μαλόουν συγκλόνισε τον παγκόσμιο αθλητισμό. Η τεράστια προσωπικότητα των Σίξερς και του NBA, άφησε την τελευταία του πνοή σε δωμάτιο ξενοδοχείου σε ηλικία 60 ετών. Η παγκόσμια καλαθοσφαίριση έγινε πιο φτωχή μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 11 χρόνια.

NBA and sports world react to death of Moses Malone http://t.co/3GtReZJ0h9 pic.twitter.com/HzZ7GsgsNC September 13, 2015

Ο Μαλόουν αντίκρισε το... πρώτο φως της ημέρας στις 23 Μαρτίου 1955. Ξεχώρισε από μικρός για τις δεξιότητές του στο άθλημα και το 1974 ξεκίνησε την καριέρα του στους Γιούτα Σταρς ως ο πρώτος μπασκετμπολίστας που έγινε επαγγελματίας, προερχόμενος από το Γυμνάσιο!

Τα πρώτα βήματα σε ABA και NBA

Τις σεζόν 1974-75 και 1975-76 ο Μαλόουν ξεχώρισε αγωνιζόμενος στην ABA (συγχωνεύτηκε με το NBA τη σεζόν 1976-77) με τις φανέλες των Γιούτα Σταρς και Σπίριτς οφ Σεντ Λιούις. Όντας διψήφιος σε πόντους και πληθωρικός σε όλους τους δείκτες του παιχνιδιού του, φαινόταν από νωρίς πως επρόκειτο να διαγράψει μια σημαίνουσα πορεία στον «μαγικό κόσμο».

Η πρώτη χρονιά της διεξαγωγής του πρωταθλήματος ως NBA, τον βρήκε στους Μπάφαλο Μπρέιβς (σημερινοί Λος Άντζελες Κλίπερς). Εκεί έμεινε για μισή σεζόν, προτού μετακομίσει στο Τέξας, για να φορέσει τη φανέλα των Ρόκετς.

Στο Χιούστον έπαιξε από το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου 1976-77 έως τη σεζόν 1981-82. Με την κόκκινη φανέλα καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο κυριαρχικούς φόργουορντ-σέντερ όλων των εποχών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η τετραετία στους Φιλαδέλφεια 76ers, η εκτόξευση και το δαχτυλίδι

Στην παρθενική του σεζόν στους Σίξερς, ο Μαλόουν κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA στο πλευρό του θρυλικού Τζούλιους Έρβινγκ, σε μια χρονιά μάλιστα που αναδείχθηκε MVP της λίγκας και των τελικών. Οι 76ers «σκούπισαν» στους τελικούς (4-0) τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ στην ανατολική περιφέρεια είχαν υποτάξει τους Νικς με 4-0 στους ημιτελικούς και τους Μπακς με 4-1 στους τελικούς (το σύστημα διεξαγωγής των playoffs ήταν τότε διαφορετικό).

Η «πρωταθληματική» του σεζόν ήταν... εκκωφαντική! Κατέγραψε double-double μέσων όρων με 24.5 πόντους και 15.3 ριμπάουντ. Είχε ακόμη 1.3 ασίστ, 1.1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. Η θητεία του στη Φιλαδέλφεια ολοκληρώθηκε το 1986, κλείνοντας μια άκρως επιτυχημένη τετραετία με ένα δαχτυλίδι και τρομερές σεζόν, που τον τοποθέτησαν για τα... καλά στο «πάνθεον» του οργανισμού.

Διακρίσεις και ατομικά βραβεία

Ο Μόουζες Μαλόουν έβαλε τίτλους τέλους σε μια μεγαλειώδη καριέρα στο NBA τη σεζόν 1994-95 με τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς. Μετά τη μεγαλοπρεπέστατη τετραετία του στη Φιλαδέλφεια, έπαιξε σε Ουάσιγκτον Μπούλετς (σημερινοί Ουίζαρντς), Ατλάντα Χοκς, Μιλγουόκι Μπακς, ενώ επέστρεψε για ένα «last dance» στους 76ers, την αγωνιστική περίοδο 1993-94.

Εκτός από το πρωτάθλημα του 1983, αναδείχθηκε τρεις φορές MVP του NBA (1979, 1982, 1983), 13 φορές All-Star και rookie της σεζόν 1974-75. Τα... ανδραγαθήματά του δεν στερεύουν εδώ. Έξι φορές πρώτος ριμπάουντερ, οκτώ φορές στην καλύτερη ομάδα της λίγκας, δύο φορές καλύτερος αμυντικός, πολυτιμότερος παίκτης των τελικών του 1983, μέλος της ομάδας για την 75η επέτειο του NBA και μέλος της καλύτερης ομάδας όλων των εποχών στην ABA. Το 2001, πήρε τη δική του θέση στο «Hall of Fame» του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Ο μέσος όρος του στις 21 σεζόν που αγωνίστηκε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού σε 1.455 ματς συνολικά, ήταν 20.3 πόντοι, 12.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

«'Εφυγε» αιφνίδια και πολύ νωρίς από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο τον μπασκετικό και μη πλανήτη. Ωστόσο, άφησε το αποτύπωμά του όσο λίγοι, τόσο στο franchise των Φιλαδέλφεια 76ers όσο και στο ίδιο το άθλημα για τη δύναμή του, το πολυδιάστατο παιχνίδι -κυρίως μέσα στη ρακέτα- και το dominant δίδυμο, που δημιούργησαν με τον Έρβινγκ, τη χρονιά του δαχτυλιδιού.