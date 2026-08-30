Οι Τίμπεργουλβς αποχαιρέτησαν τον Τζον Κόντσαρ και πιθανό να κινηθούν για την απόκτησή του οι Χιτ.

Μόλις μία μέρα μετά το trade που τον έστειλε στους Τίμπεργουλβς, η ομάδα της Μινεσότα, αποχαιρέτησε τον Τζον Κόντσαρ. Ο 30χρονος γκαρντ δεν ήταν στα πλάνα των «λύκων» και πλέον θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκελ, μία ομάδα που ενδεχομένως να κινηθεί για την απόκτησή του, είναι οι Μαϊάμι Χιτ. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είχε δείξει ενδιαφέρον για τον Κόντσαρ, από τότε που έπαιζε στους Γκρίζλις.

Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να τον προσεγγίσουν, προκειμένου να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο στην περιφέρεια. Ο Κόντσαρ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τους Τζαζ, με τους οποίους είχε μέσο όρο 4.4 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά 19.9 λεπτά.