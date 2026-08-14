Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς γνωστοποίησαν πως θα αποσύρουν τη φανέλα με το Νο. 21 προς τιμήν του Κέβιν Γκαρνέτ.

Ο θρυλικός Κέβιν Γκαρνέτ θα περάσει για πάντα στην «αιωνιότητα» των Μινεσότα Τίμπεργουλβς! Η ομάδα του NBA ανακοίνωσε πως θα αποσύρει τη φανέλα με το Νο. 21 προς τιμήν του πρώην εμβληματικού της παίκτη.

Ο Γκαρνέτ αγωνίστηκε στη Μινεσότα από το 1995-2007 και τη σεζόν 2015-16. Ο Πρωταθλητής του 2008 με τους Μπόστον Σέλτικς θα δει τη φανέλα του να αποσύρεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027 σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Target Center, όπου εκείνη την ημέρα μάλιστα οι Γουλβς θα κοντραριστούν με τους Κέλτες.

Ο «The Big Ticket» είναι ο μοναδικός παίκτης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που ηγείται και στις πέντε βασικές κατηγορίες της ομάδας του (πόντους, ασίστ, κλεψίματα, ριμπάουντ, τάπες). Επιπρόσθετα αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος το 2004, όπου έφτασε με τους Τίμπεργουλβς στους τελικούς της Δύσης.

Ο άλλοτε παίκτης και των Μπρούκλιν Νετς θα γίνει μόλις ο δεύτερος αθλητής στην ιστορία του συλλόγου, που θα αποσυρθεί η φανέλα του. Ο πρώτος ήταν ο αδικοχαμένος σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα, Μαλίκ Σίλι, ο οποίος ήταν συμπαίκτης και στενός φίλος του Γκαρνέτ. Η φανέλα με το Νο. 2 αποσύρθηκε το 2000 και δίπλα σε αυτή θα τοποθετηθεί η αντίστοιχη του Γκαρνέτ, τον προσεχή Φεβρουάριο.