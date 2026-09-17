Λέοναρντ για την επιστροφή στο Τορόντο: «Δεν κυνηγάω πρωταθλήματα, δεν ψάχνω να βρω την καλύτερη ομάδα για να κερδίσω»
Η ανταλλαγή του Καουάι Λέοναρντ από τους Κλίπερς στους Ράπτορς δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί και είχε παγώσει, καθώς το NBA συνέχιζε την έρευνά του για την ομάδα του Λος Άντζελες.
Aλλά το τελευταίο διάστημα είχαμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, αφού το ΝΒΑ επέβαλλε εξοντωτική ποινή στους Λος Άντζελες Κλίπερς μετά την έρευνα για την μετακίνηση του Καουάι Λέοναρντ στους Κλίπερς, αλλά τόσο στον Στιβ Μπάλμερ όσο και στον ίδιο τον παίκτη.
Πάντως όλα αυτά δεν αποτέλεσαν τελικά εμπόδιο, με τον Κlaw να συνεχίζει την καριέρα του στο Τορόντο.
Ο Λέοναρντ μίλησε για την επιστροφή του σε μια πόλη που έβγαλε στους δρόμους το 2019 με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στάθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στο να γυρίσει πίσω.
«Δεν κυνηγάω πραγματικά πρωταθλήματα, προσπαθώντας να βρω την καλύτερη ομάδα με την οποία θα μπορούσα να κερδίσω. Δεν ήθελα να φορέσω χίλιες φανέλες. Η πόλη αρέσει στην οικογένεια μου, το απολαμβάνω. Ο γιος μου γεννήθηκε εδώ και πάντα με ρωτούσε πότε θα μπορέσει να επιστρέψει», ήταν τα λόγια του ανθρώπου που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα τόσο στους Ράπτορς όσο και με τους Σπερς.
"I'm not really championship chasing or trying to find the best team I could win. I didn't want to put on a thousand jerseys."— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 16, 2026
Kawhi Leonard on being traded back to the Raptors.
(via @Raptors)pic.twitter.com/9qKMoHRoa5 https://t.co/56H07zSrlc
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