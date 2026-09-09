O Kαουάι Λέοναρντ με λίγα λόγια έθεσε τον τόνο για τη νέα σεζόν στους Ράπτορς.

Η ανταλλαγή του Καουάι Λέοναρντ από τους Κλίπερς στους Ράπτορς δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί και είχε παγώσει, καθώς το NBA συνέχιζε την έρευνά του για την ομάδα του Λος Άντζελες.

Τις τελευταίες ώρες είχαμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, αφού το ΝΒΑ επέβαλλε εξοντωτική ποινή στους Λος Άντζελες Κλίπερς μετά την έρευνα για την μετακίνηση του Καουάι Λέοναρντ στους Κλίπερς, αλλά τόσο στον Στιβ Μπάλμερ όσο και στον ίδιο τον παίκτη.

Όλα δείχνουν πως η μετακόμιση του στους Ράπτορς θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. Ο έγκυρος ρεπόρτερ ανέφερε πως η προσδοκία που υπάρχει γύρω από τους Ράπτορς και τον Klaw είναι ότι αυτή η η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες.

Ο Klaw... εντοπίστηκε στο Μαϊάμι και εκεί τον ρώτησαν αν θα επιστρέψει στο Τορόντο. «Το ελπίζω, πάμε να νικήσουμε», είπε. Να θυμίσουμε πως ο Λέοναρντ είχε οδηγήσει το τους Ράπτορς στο μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας τους το 2019.