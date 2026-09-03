Ο Καουάι Λέοναρντ έδωσε την δική του απάντηση μετά την εξοντωτική τιμωρία από την διοργανώτρια αρχή του ΝΒΑ.

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση για την απίθανη ποινή του NBA στους Κλίπερς, τον ιδιοκτήτη της ομάδας αλλά και τον ίδιο τον Καουάι Λέοναρντ αναφορικά με τα όσα έγιναν για την μετακίνηση του σούπερ σταρ στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Ο ίδιος ο Λέοναρντ ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση μέσα από τα social media ότι αποδέχεται την ευθύνη εξηγώντας ωστόσο ότι δεν γνώριζε ότι γινόταν καταστρατήγηση του salary cap.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

«Η ακεραιότητα και ο σεβασμός για αυτό το παιχνίδι είναι θεμελιώδεις αρχές για το ποιος είμαι. Αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη για τα σφάλματα κρίσης από άτομα του στενού μου κύκλου και λυπάμαι για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτή η κατάσταση στους φιλάθλους και την οικογένειά μου.

Υπέγραψα το συμβόλαιό μου με τους Κλίπερς, καθώς και τις εν λόγω συμφωνίες, καλή τη πίστει, απόλυτα αφοσιωμένος στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μου και χωρίς να γνωρίζω καμία πρόθεση από οποιονδήποτε για καταστρατήγηση του salary cap.

Εδώ και 15 χρόνια, προτεραιότητά μου είναι να δίνω τα πάντα στην οικογένειά μου, στο παιχνίδι και σε όσους μοιράζομαι το παρκέ. Καθώς επιστρέφω στο Τορόντο, εστιάζω σε αυτά που μπορώ να ελέγξω, στο να κλείσω αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσω μπροστά με μια νέα αρχή».