Σαράνια: «Η ανταλλαγή του Λέοναρντ στους Ράπτορς θα γίνει τις επόμενες μέρες»

O έγκυρος Σαμς Σαράνια τόνισε πως η μετακόμιση του Καουάι Λέοναρντ στους Ράπτορς είναι θέμα χρόνου.

Η ανταλλαγή του Καουάι Λέοναρντ από τους Κλίπερς στους Ράπτορς δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί και είχε παγώσει, καθώς το NBA συνέχιζε την έρευνά του για την ομάδα του Λος Άντζελες.

Τις τελευταίες ώρες είχαμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, αφού το ΝΒΑ επέβαλλε εξοντωτική ποινή στους Λος Άντζελες Κλίπερς μετά την έρευνα για την μετακίνηση του Καουάι Λέοναρντ στους Κλίπερς, αλλά τόσο στον Στιβ Μπάλμερ όσο και στον ίδιο τον παίκτη.

Ο Καουάι Λέοναρντ έδωσε την δική του απάντηση μετά την εξοντωτική τιμωρία από την διοργανώτρια αρχή του ΝΒΑ. «Παίρνω την ευθύνη, υπέγραψα χωρίς να γνωρίζω την καταστρατήγηση του salary cap», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πάντως όλα δείχνουν πως η μετακόμιση του στους Ράπτορς θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. Ο έγκυρος ρεπόρτερ ανέφερε πως η προσδοκία που υπάρχει γύρω από τους Ράπτορς και τον Klaw είναι ότι αυτή η η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες.