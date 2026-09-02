To ΝΒΑ επέβαλλε εξοντωτική ποινή στους Λος Άντζελες Κλίπερς μετά την έρευνα για την μετακίνηση του Καουάι Λέοναρντ στους Κλίπερς - Τιμωρία για τον Στιβ Μπάλμερ και τον ίδιο τον παίκτη.

Η διοργανώτρια αρχή του NBA εξέδωσε την τελική του ετυμηγορία για τους Λος Άντζελες Κλίπερς μετά από έρευνα για καταστρατήγηση του salary cap στην υπόθεση της μετακίνησης του Καουάι Λέοναρντ!

Συγκεκριμένα επέβαλλε εξοντωτικές ποινές καθώς σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του NBA, oι Λος Άντζελες Κλίπερς τιμωρούνται με αφαίρεση πέντε επιλογών πρώτου γύρου στα Drafts, μία για κάθε ένα από τα έτη 2029, 2030, 2031, 2032 και 2033.

Ο ιδιοκτήτης των Κλίπερς, Στιβ Μπάλμερ, τιμωρείται με μονοετή αποκλεισμό από όλες τις δραστηριότητες της Λίγκας και της ομάδας, καθώς γνώριζε και επιδίωξε να βοηθήσει τον Καουάι Λέοναρντ να εξασφαλίσει εξωαγωνιστικές οικονομικές απολαβές, ενέκρινε μια επιχειρηματική συμφωνία γνωρίζοντας ότι αποτελούσε προϋπόθεση για να υπογράψει ο Λέοναρντ συμβόλαιο χορηγίας με την εταιρεία Aspiration, ενώ παράλληλα απέτυχε να διασφαλίσει ότι ο οργανισμός του συμμορφωνόταν με τους κανόνες της Λίγκας περί καταστρατήγησης του salary cap.

Η Πρόεδρος Εμπορικών Επιχειρήσεων των Κλίπερς, Τζίλιαν Ζάκερ, τιμωρείται με μονοετή αναστολή καθηκόντων χωρίς αποδοχές, καθώς κρίθηκε άμεσα και πρωτογενώς υπαίτια για τις παράτυπες χορηγικές συμφωνίες, ενώ παρείχε ψευδείς και παραπλανητικές καταθέσεις στους ερευνητές της υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος Αθλητικών Επιχειρήσεων των Κλίπερς, Λόρενς Φρανκ, τιμωρείται με εξάμηνη αναστολή καθηκόντων χωρίς αποδοχές για την εμπλοκή του στις παράτυπες χορηγικές διευθετήσεις, καθώς και για την έγκριση αντικανονικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από τον Λέοναρντ και την οικογένειά του.

Τέλος, ο οργανισμός των Κλίπερς και το προσωπικό του τίθενται υπό ειδικό πρόγραμμα συμμόρφωσης και επιτήρησης, το οποίο θα επιβλέπεται απευθείας από τα κεντρικά γραφεία της Λίγκας για χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Όσον αφορά τον Καουάι Λέοναρντ, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 700.000 δολαρίων ως επιστροφή/αποζημίωση για τα αντικανονικά οφέλη που έλαβε η πλευρά του από τους Κλίπερς, τα οποία κατευθύνθηκαν στον θείο και πρώην επιχειρηματικό του εκπρόσωπο, Ντένις Ρόμπερτσον. Ωστόσο, δεν επιβάλλεται ακύρωση του συμβολαίου του ούτε αγωνιστικός αποκλεισμός στον Αμερικανό σταρ.

Παράλληλα, το NBA επιβάλλει καθολική απαγόρευση στον Ντένις Ρόμπερτσον, ο οποίος απολύθηκε από τον Λέοναρντ τον περασμένο Ιούνιο, από οποιαδήποτε επιχειρηματική εμπλοκή ή δραστηριότητα σχετίζεται με τη Λίγκα.