Ράπτορς: Αποσύρουν τη φανέλα του Λάουρι, η σημαία στον ιστό της
Η σημαία στον ιστό της. Ο Κάιλ Λάουρι αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του Τορόντο και θα τιμηθεί όπως του αξίζει.
Οι Τορόντο Ράπτορς ανακοίνωσαν ότι η φανέλα με αριθμό 7 που φορούσε ο Λάουρι θα ανάβει ψηλά στον ουρανό στο Scotiabank Arena σε μια τελετή μετά τον αγώνα την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, όταν οι Ράπτορς θα φιλοξενήσουν τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.
Ο Κάιλ Λάουρι είναι γέννημα θρέμμα της Φιλαδέλφειας που έπαιξε εννέα χρόνια με τους Τορόντο Ράπτορς. Θα γίνει μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Ράπτορς με αριθμό φανέλας που έχει αποσυρθεί, μαζί με τον Βινς Κάρτερ, του οποίου το νούμερο 15 αποσύρθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2024.
Ο Λάουρι ήταν πρωταγωνιστής στο πρωτάθλημα που πήρε το Τορόντο το 2019, δίπλα στον MVP των τελικών, Καουάι Λέοναρντ. Ένας πανέξυπνος point guard που στον κόσμο των Ράπτορς λατρεύεται μέχρι σήμερα.
The Toronto Raptors announced today that Kyle Lowry’s No. 7 will be raised to the rafters at Scotiabank Arena in a post-game ceremony on Sunday, January 10, when the Raptors host the Philadelphia 76ers.— TSN (@TSN_Sports) August 27, 2026
Kyle Lowry is a Philadelphia native who played nine years with the Toronto… pic.twitter.com/1oLa5wpvai
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