H 10η Γενάρη του 2027 θα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον Κάιλ Λάουρι για τα όσα κατάφερε στους Ράπτορς.

Η σημαία στον ιστό της. Ο Κάιλ Λάουρι αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του Τορόντο και θα τιμηθεί όπως του αξίζει.

Οι Τορόντο Ράπτορς ανακοίνωσαν ότι η φανέλα με αριθμό 7 που φορούσε ο Λάουρι θα ανάβει ψηλά στον ουρανό στο Scotiabank Arena σε μια τελετή μετά τον αγώνα την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, όταν οι Ράπτορς θα φιλοξενήσουν τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο Κάιλ Λάουρι είναι γέννημα θρέμμα της Φιλαδέλφειας που έπαιξε εννέα χρόνια με τους Τορόντο Ράπτορς. Θα γίνει μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Ράπτορς με αριθμό φανέλας που έχει αποσυρθεί, μαζί με τον Βινς Κάρτερ, του οποίου το νούμερο 15 αποσύρθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2024.

Ο Λάουρι ήταν πρωταγωνιστής στο πρωτάθλημα που πήρε το Τορόντο το 2019, δίπλα στον MVP των τελικών, Καουάι Λέοναρντ. Ένας πανέξυπνος point guard που στον κόσμο των Ράπτορς λατρεύεται μέχρι σήμερα.