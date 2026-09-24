NBA: Σαν σήμερα το ιστορικό γέλιο του Λέοναρντ
Από τα πιο «καυτά» μεταγραφικά θέματα του καλοκαιριού στο NBA, είχε να κάνει με τον Καουάι Λέοναρντ. Παρότι μετατράπηκε σε... σίριαλ η υπόθεσή του, ο πολύπειρος φόργουορντ, ολοκλήρωσε τελικά τη μεταγραφή του στους Ράπτορς, με τους οποίους είχε γράψει ιστορία.
Σαν σήμερα, πριν οχτώ χρόνια, ο Αμερικανός είχε μείνει αξέχαστος και είχε γίνει viral σε όλο τον μπασκετικό κόσμο. Συγκεκριμένα, στην τότε Media Day των Ράπτορς, όπου είχε πάει για πρώτη φορά ο Λέοναρντ, από τους Σπερς, είχε χαρίσει στιγμές ατελείωτου γέλιου.
Ένας δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει, τι θα ήθελε να γνωρίζει ο κόσμος για την προσωπικότητά του και είχε πει «Ότι είμαι διασκεδαστικός τύπος».
Ο Λέοναρντ είχε γελάσει με τον πιο... άβολο και αστείο τρόπο, με τον ίδιο να γίνεται θέμα συζήτησης στα ΜΜΕ.
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Hoy se cumplen 8 años de este momentazo de Kawhi Leonard:— Pasion Basket (@PasionBasketNBA) September 24, 2026
"I'm a fun guy" y su posterior risa quedarían para el recuerdo 😂 pic.twitter.com/gIvH8jrlKp
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