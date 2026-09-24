Πέρασαν οχτώ χρόνια από τότε που ο Καουάι Λέοναρντ, είχε γίνει viral με το γέλιο του στη Media Day των Ράπτορς.

Από τα πιο «καυτά» μεταγραφικά θέματα του καλοκαιριού στο NBA, είχε να κάνει με τον Καουάι Λέοναρντ. Παρότι μετατράπηκε σε... σίριαλ η υπόθεσή του, ο πολύπειρος φόργουορντ, ολοκλήρωσε τελικά τη μεταγραφή του στους Ράπτορς, με τους οποίους είχε γράψει ιστορία.

Σαν σήμερα, πριν οχτώ χρόνια, ο Αμερικανός είχε μείνει αξέχαστος και είχε γίνει viral σε όλο τον μπασκετικό κόσμο. Συγκεκριμένα, στην τότε Media Day των Ράπτορς, όπου είχε πάει για πρώτη φορά ο Λέοναρντ, από τους Σπερς, είχε χαρίσει στιγμές ατελείωτου γέλιου.

Ένας δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει, τι θα ήθελε να γνωρίζει ο κόσμος για την προσωπικότητά του και είχε πει «Ότι είμαι διασκεδαστικός τύπος».

Ο Λέοναρντ είχε γελάσει με τον πιο... άβολο και αστείο τρόπο, με τον ίδιο να γίνεται θέμα συζήτησης στα ΜΜΕ.

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