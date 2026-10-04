Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Χιτ κόντρα στους Ράπτρος, στο 1ο φιλικό της preason του NBA.

Με νίκη συνοδεύτηκε το ανεπίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Χιτ.

Η ομάδα του Μαϊάμι, επικράτησε των Ράπτορς με 129-105 στο πρώτο φιλικό της pre season του NBA. Ο «Greek Freak», αγωνίστηκε για 14 λεπτά και σκόραρε 9 πόντους, ενώ είχε επίσης 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 λάθη.

First of many buckets for Giannis 👀 https://t.co/qZXNdmMGrZ October 3, 2026

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο σκόραρε 12 πόντους σε 13 λεπτά συμμετοχής, ενώ πρώτος σκόρερ για τους Χιτ ήταν ο Τιμ Χάρνταγουεϊ με 14 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής. Άποντος ήταν ο Κλέι Τόμπσον.

Στον αντίποδα για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Κι και ο Μπάρετ που σκόραραν αμφότεροι 15 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 41-23, 76-55, 95-80, 129-105