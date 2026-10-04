Χιτ - Ράπτορς 129-105: Ανεπίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και νίκη
Με νίκη συνοδεύτηκε το ανεπίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Χιτ.
Η ομάδα του Μαϊάμι, επικράτησε των Ράπτορς με 129-105 στο πρώτο φιλικό της pre season του NBA. Ο «Greek Freak», αγωνίστηκε για 14 λεπτά και σκόραρε 9 πόντους, ενώ είχε επίσης 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 λάθη.
First of many buckets for Giannis 👀 https://t.co/qZXNdmMGrZ— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 3, 2026
Ο Μπαμ Αντεμπάγιο σκόραρε 12 πόντους σε 13 λεπτά συμμετοχής, ενώ πρώτος σκόρερ για τους Χιτ ήταν ο Τιμ Χάρνταγουεϊ με 14 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής. Άποντος ήταν ο Κλέι Τόμπσον.
Στον αντίποδα για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Κι και ο Μπάρετ που σκόραραν αμφότεροι 15 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 41-23, 76-55, 95-80, 129-105
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