Λέοναρντ: Θα ολοκληρώσει την καριέρα του στους Ράπτορς, ανανέωσε το συμβόλαιό του με το Τορόντο
Ο Καουάι Λέοναρντ αναμένεται να κλείσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα των Ράπτορς, καθώς συμφώνησε με την ομάδα από το Τορόντο για την επέκταση της συνεργασίας τους, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Χάρισον Γκέινς, στο ESPN.
Ο δύο φορές MVP των τελικών του NBA έδωσε τα χέρια για νέο διετές συμβόλαιο ύψους 115 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει και player option για τη σεζόν 2028-29. Με τη νέα συμφωνία, ο Λέοναρντ έχει πλέον μπροστά του συνολικά τρία χρόνια συμβολαίου με τους Ράπτορς, συνολικής αξίας 165 εκατομμυρίων δολαρίων.
Both sides maintained consistent dialogue on Leonard’s long-term Raptors future since July after the reunion via trade — and the two-time Finals MVP expects to finish his career in Toronto. Leonard, 35, now has a total of three years and $165 million on his Raptors deal. https://t.co/kIvWY6859y— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2026
Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία από τον Ιούλιο, μετά την επιστροφή του Λέοναρντ στο Τορόντο μέσω ανταλλαγής και πλέον η συμφωνία δείχνει πως υπάρχει κοινή πρόθεση για να κλείσει την καριέρα του εκεί ο σταρ που πανηγύρισε με την ομάδα το πρωτάθλημα του 2019.
Η συμφωνία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς ο Λέοναρντ αποδέχθηκε 11 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από το ανώτατο ποσό που μπορούσε να προβλέπει η επέκτασή του. Παράλληλα, είχε ήδη παραιτηθεί από bonus ύψους 7,45 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή του από τους Κλίπερς.
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