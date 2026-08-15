Οι Σάρλοτ Χόρνετς προχώρησαν στην ανταλλαγή του Τρε Μαν με τον Ντένις Σρούντερ των Καβαλίερς, με τον Γερμανό διεθνή να ετοιμάζεται να αγωνιστεί στη 12η ομάδα του στο NBA.

Το 'χει κάνει... χόμπι! Οι Χόρνετς θα είναι η 12η ομάδα της πολυετούς καριέρας του Ντένις Σρούντερ στον «μαγικό κόσμο του NBA». Η Σάρλοτ αντάλλαξε τον Τρε Μαν με τον πολύπειρο γκαρντ των Καβαλίερς και της Εθνικής Γερμανίας.

Ο 33χρονος περιφερειακός συνεχίζει την... περιήγησή του στις ομάδες της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού με αμείωτο ρυθμό. Το ξεκίνημα της περασμένης σεζόν τον βρήκε σε Ντιτρόιτ Πίστονς και Σακραμέντο Κινγκς, με τους τελευταίους να τον παραχωρούν με ανταλλαγή στα μέσα της χρονιάς στους Cavs.

Ωστόσο, η... αυγή της σεζόν 2026-27 θα τον βρει με τη φανέλα των Χόρνετς. Τη σεζόν 2025-26 σε 70 αγώνες της κανονικής περιόδου κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ.

Στην πληθωρική παρουσία του στο NBA, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2023 και Πρωταθλητής Ευρώπης του 2025 έχει μετρήσει συνολικά 912 συμμετοχές στην κανονική περίοδο, με μέσους όρους 13,7 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ ανά αγώνα στα 13 χρόνια που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αναλυτικά οι ομάδες του NBA στις οποίες έχει αγωνιστεί ο Σρούντερ: