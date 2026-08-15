Σρούντερ: Οι Χόρνετς θα είναι η 12η ομάδα του στο NBA
Το 'χει κάνει... χόμπι! Οι Χόρνετς θα είναι η 12η ομάδα της πολυετούς καριέρας του Ντένις Σρούντερ στον «μαγικό κόσμο του NBA». Η Σάρλοτ αντάλλαξε τον Τρε Μαν με τον πολύπειρο γκαρντ των Καβαλίερς και της Εθνικής Γερμανίας.
Ο 33χρονος περιφερειακός συνεχίζει την... περιήγησή του στις ομάδες της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού με αμείωτο ρυθμό. Το ξεκίνημα της περασμένης σεζόν τον βρήκε σε Ντιτρόιτ Πίστονς και Σακραμέντο Κινγκς, με τους τελευταίους να τον παραχωρούν με ανταλλαγή στα μέσα της χρονιάς στους Cavs.
Ωστόσο, η... αυγή της σεζόν 2026-27 θα τον βρει με τη φανέλα των Χόρνετς. Τη σεζόν 2025-26 σε 70 αγώνες της κανονικής περιόδου κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ.
Στην πληθωρική παρουσία του στο NBA, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2023 και Πρωταθλητής Ευρώπης του 2025 έχει μετρήσει συνολικά 912 συμμετοχές στην κανονική περίοδο, με μέσους όρους 13,7 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ ανά αγώνα στα 13 χρόνια που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Αναλυτικά οι ομάδες του NBA στις οποίες έχει αγωνιστεί ο Σρούντερ:
- Ατλάντα Χοκς
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
- Λος Άντζελες Λέικερς
- Μπόστον Σέλτικς
- Χιούστον Ρόκετς
- Τορόντο Ράπτορς
- Μπρούκλιν Νετς
- Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
- Ντιτρόιτ Πίστονς
- Σακραμέντο Κινγκς
- Κλίβελαντ Καβαλίερς
- Σάρλοτ Χόρνετς
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