Χάρντεν για ΛεΜπρόν: «Το σπίτι του είναι στο Κλίβελαντ!»

Ο Τζέιμς Χάρντεν πήρε θέση για το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς, τονίζοντας πως, αν ήταν στο χέρι του, ο «Βασιλιάς» θα επέστρεφε στους Καβαλίερς.

Ο Τζέιμς Χάρντεν μπορεί να γνωρίζει πως η απόφαση για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του ΛεΜπρόν Τζέιμς ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο, ωστόσο δεν έκρυψε την επιθυμία του να τον δει ξανά με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Fanatics Games, στο πλαίσιο του Fanatics Fest NYC, ο πολύπειρος γκαρντ μίλησε για τον ΛεΜπρόν, υπογραμμίζοντας πως δύσκολα οποιοσδήποτε μπορεί να επηρεάσει την επιλογή του. «Είναι ένας από τους πιο έξυπνους παίκτες που έχουμε δει και φυσικά ένας από τους πιο ταλαντούχους. Δεν πιστεύω ότι κάποια ομάδα ή κάποια πρόταση θα αλλάξει την απόφασή του. Θα κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο για τον ίδιο και την οικογένειά του», ανέφερε αρχικά ο Χάρντεν.

Στη συνέχεια, όμως, δεν έκρυψε τη δική του προτίμηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν με ρωτάτε, θα ήθελα να πάει στο Κλίβελαντ. Εκεί είναι το σπίτι του».

Το όνομα του ΛεΜπρόν Τζέιμς εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων της free agency, με τους Καβαλίερς να παρουσιάζονται ως ένας από τους βασικούς διεκδικητές της υπογραφής του, όπου ο 41χρονος σούπερ σταρ έχει γράψει τις σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας της καριέρας του.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι, πέρα από τον Ντόνοβαν Μίτσελ, και ο ίδιος ο Χάρντεν προσπαθεί να πείσει τον ΛεΜπρόν να επιστρέψει στην ομάδα. Παρόλα αυτά, γνωρίζει πως η τελική απόφαση θα ληφθεί αποκλειστικά από τον ίδιο. «Όπως είπα, είναι το σπίτι του. Αλλά όποια απόφαση κι αν πάρει, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να τον επηρεάσει», κατέληξε.