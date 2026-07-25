Μύκονος: Τζέιμς Χάρντεν και Μπόουνς Χάιλαντ φωτογραφήθηκαν με παιδιά των ακαδημιών
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμεναν τα παιδιά της ακαδημίας της Μυκόνου, καθώς συνάντησαν από κοντά τον Τζέιμς Χάρντεν και τον Μπόουνς Χάιλαντ.
Συγκεκριμένα οι δύο Αμερικανοί σταρ του NBA, βρίσκονται στο νησί των «ανέμων» και πραγματοποίησαν ατομική προπόνηση στο κλειστό της «Άνω Μερά».
Εκεί βρισκόντουσαν και παιδιά της ακαδημίας που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά μέρος των ασκήσεων των παικτών και στη συνέχεια να φωτογραφηθούν μαζί τους, σε μία συνάντηση που θα τη θυμούνται για όλη τους τη ζωή.
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