Τζέιμς Χάρντεν και Μπόουνς Χάιλαντ βρέθηκαν στο κλειστό γήπεδο «Άνω Μεράς» στη Μύκονο και φωτογραφήθηκαν με παιδιά της ακαδημίας της ομάδας.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμεναν τα παιδιά της ακαδημίας της Μυκόνου, καθώς συνάντησαν από κοντά τον Τζέιμς Χάρντεν και τον Μπόουνς Χάιλαντ.

Συγκεκριμένα οι δύο Αμερικανοί σταρ του NBA, βρίσκονται στο νησί των «ανέμων» και πραγματοποίησαν ατομική προπόνηση στο κλειστό της «Άνω Μερά».

Εκεί βρισκόντουσαν και παιδιά της ακαδημίας που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά μέρος των ασκήσεων των παικτών και στη συνέχεια να φωτογραφηθούν μαζί τους, σε μία συνάντηση που θα τη θυμούνται για όλη τους τη ζωή.