Ο GM των Γουόριορς, Μάικ Ντανλίβι αναφέρθηκε στον Στεφ Κάρι, τονίζοντας πως ο Αμερικανός γκαρντ θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του με τη φανέλα των Γουόριορς.

Τα δημοσιεύματα σχετικά με το μέλλον του Στεφ Κάρι είναι αρκετά και ο GM των Γουόριορς Μάικ Ντανλίβι ξεκαθάρισε την κατάσταση για τον κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών.

Συγκεκριμένα σε δηλώσεις του, τόνισε πως ο Κάρι θέλει να ολοκληρώσει τη σπουδαία καριέρα του με τη φανέλα της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο.

Αναλυτικά όσα είπε ο GM των Γουόριος:

«Υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία είμαι σίγουρος όσον αφορά τον Στεφ. Θέλει πραγματικά να κερδίζει και θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του ως παίκτης των Γουόριορς. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει αύριο, στις 29 Αυγούστου, στην αρχή της σεζόν, στη μέση της σεζόν ή στο τέλος της επόμενης σεζόν. Αυτά τα πράγματα θα παραμείνουν σταθερά.

Η παραμονή του εδώ για πάντα είναι η πρόθεση όλων και νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται αρκετά καλά. Προφανώς, έχει δικαίωμα για επέκταση συμβολαίου που λήγει στο τέλος αυτού του μήνα, και ξέρετε ότι θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και δεν μπορώ να μιλήσω πολύ γι’ αυτό αυτή τη στιγμή.

Αλλά είμαι αρκετά σίγουρος ότι ο Στεφ θα ολοκληρώσει την καριέρα του εδώ, αλλά τελικά, είναι δική του επιλογή, δική του απόφαση, είτε αυτό σημαίνει να αφήσει το συμβόλαιό του να λήξει και να προχωρήσει αλλού, είτε, ξέρετε… Κοιτάξτε, αν έρθει σε μένα και θέλει να μεταγραφεί, ο Τζο Λέικομπ και εγώ θα το συζητήσουμε. Δεν θα μας άρεσε, αλλά έχει κερδίσει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει.

Όμως, όσον αφορά τις φήμες ή οποιαδήποτε ιδέα ότι θα μπορούσε να βρίσκεται αλλού, αυτό δεν είναι κάτι που εξετάζουμε εμείς ή που εξετάζει ο ίδιος».