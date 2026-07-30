Γκριν για τις φήμες με Κάρι: «Θα το έλεγε αν είχε κουραστεί»
Το front office των Γουόριορς δεν έχει καταφέρει να προσθέσει κανέναν νέο παίκτη αυτό το καλοκαίρι και η κατάσταση με τον ηγέτη Κάρι είναι περίπλοκη. Από τις 30 ομάδες του NBA, οι Γουόριορς είναι η μόνη που δεν έχουν κάνει ούτε μία ανταλλαγή.
Στον αμερικανικό τύπο, για το μέλλον του Κάρι και πλέον υπάρχει αβεβαιότητα. Ο κορυφαίος insider της λίγκας Σαμς Σαράνια περιέγραψε τη κατάσταση και έκανε λόγο για κρίσιμο σταυροδρόμι. «Δεν ξέρω από τι στο καλό έχει κουραστεί ο Στεφ, αλλά πιστεύω ότι αν είχε κουραστεί από κάτι, θα έλεγε ότι... Ζει για δύσκολες συζητήσεις».
Ο Ντρέιμοντ Γκριν τοποθετήθηκε και τόνισε πως αν συνέβαινε οτιδήποτε,θα το έλεγε ο Κάρι. «Δεν ξέρω από τι στο καλό έχει κουραστεί ο Στεφ, αλλά πιστεύω ότι αν είχε κουραστεί από κάτι, θα έλεγε ότι... Ζει για δύσκολες συζητήσεις», ανέφερε.
“I don't know what the hell Steph's tired of but I do believe is that if Steph was tired of something, that he would say that... He lives for tough conversations."— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 30, 2026
Draymond Green on a report that Steph Curry is tired of “star chasing”
(via @DraymondShow) pic.twitter.com/YuOHuekSCX
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