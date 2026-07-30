Γκριν για τις φήμες με Κάρι: «Θα το έλεγε αν είχε κουραστεί»

Γκριν για τις φήμες με Κάρι: «Θα το έλεγε αν είχε κουραστεί»

Νίκος Καρφής
Κάρι
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O Ντρέιμοντ Γκριν πήρε θέση στις φήμες γύρω από τον Στεφ Κάρι

Το front office των Γουόριορς δεν έχει καταφέρει να προσθέσει κανέναν νέο παίκτη αυτό το καλοκαίρι και η κατάσταση με τον ηγέτη Κάρι είναι περίπλοκη. Από τις 30 ομάδες του NBA, οι Γουόριορς είναι η μόνη που δεν έχουν κάνει ούτε μία ανταλλαγή.

Στον αμερικανικό τύπο, για το μέλλον του Κάρι και πλέον υπάρχει αβεβαιότητα. Ο κορυφαίος insider της λίγκας Σαμς Σαράνια περιέγραψε τη κατάσταση και έκανε λόγο για κρίσιμο σταυροδρόμι. «Δεν ξέρω από τι στο καλό έχει κουραστεί ο Στεφ, αλλά πιστεύω ότι αν είχε κουραστεί από κάτι, θα έλεγε ότι... Ζει για δύσκολες συζητήσεις».

Ο Ντρέιμοντ Γκριν τοποθετήθηκε και τόνισε πως αν συνέβαινε οτιδήποτε,θα το έλεγε ο Κάρι. «Δεν ξέρω από τι στο καλό έχει κουραστεί ο Στεφ, αλλά πιστεύω ότι αν είχε κουραστεί από κάτι, θα έλεγε ότι... Ζει για δύσκολες συζητήσεις», ανέφερε.

     

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