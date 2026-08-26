Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δυνάμωσαν έξω από τα 7.25 μέτρα καθώς έκαναν δικό τους τον Τζορτζ Νιάνγκ, ο οποίος σουτάρει με 40% στο τρίποντο.

Μετά τη συμφωνία με τον Μπράντον Γουίλιαμς, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έκαναν δικό τους και τον έμπειρο Τζορτζ Νιάνγκ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Σαράνια στο ESPN.

Ένα συμβόλαιο το οποίο θα αποφέρει στον «Minivan» (όπως είναι το παρατσούκλι του) 3.9 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2026-27. Αν μη τι άλλο θέλει να αφήσει πίσω τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά, στην οποία έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού.

Ο 33χρονος φόργουορντ έχει μετρήσει 544 ματς κανονικής περιόδου στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 7.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βέβαια το μεγάλο του όπλο είναι το μακρινό σουτ καθώς κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει 40% έξω από τα 7.25 μέτρα. Συγκεκριμένα έχει επιχειρήσει σχεδόν διπλάσια τρίποντα (883/2.214) από... δίποντα (572/1.058).