Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς: Πήραν τον Τζορτζ Νιάνγκ του 40% στο τρίποντο
Μετά τη συμφωνία με τον Μπράντον Γουίλιαμς, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έκαναν δικό τους και τον έμπειρο Τζορτζ Νιάνγκ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Σαράνια στο ESPN.
Ένα συμβόλαιο το οποίο θα αποφέρει στον «Minivan» (όπως είναι το παρατσούκλι του) 3.9 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2026-27. Αν μη τι άλλο θέλει να αφήσει πίσω τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά, στην οποία έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού.
Ο 33χρονος φόργουορντ έχει μετρήσει 544 ματς κανονικής περιόδου στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 7.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βέβαια το μεγάλο του όπλο είναι το μακρινό σουτ καθώς κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει 40% έξω από τα 7.25 μέτρα. Συγκεκριμένα έχει επιχειρήσει σχεδόν διπλάσια τρίποντα (883/2.214) από... δίποντα (572/1.058).
Free agent forward Georges Niang has agreed to a one-year, $3.9 million deal with the Golden State Warriors, Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. Niang -- a career 40% 3-point shooter -- enters his 11th NBA season after missing 2025-26 due to injury. pic.twitter.com/XFD2t1XKNm— Shams Charania (@ShamsCharania) August 25, 2026
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