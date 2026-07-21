Κάρι: Πρώτος εν ενεργεία NBAer με έκθεση στο Hall of fame
Τη δική του ιστορία έχει γράψει (και συνεχίζει) ο Στεφ Κάρι, ο οποίος είναι αδιαμφισβήτητα ένας θρύλος του μπάσκετ. Ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών στο NBA, δεν έσπασε ένα νέο ρεκόρ στο παρκέ, όμως πέτυχε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ, έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του NBA, που έχει τη δική του έκθεση στο Hall of fame. Με αυτό τον τρόπο, τιμάται η προσφορά του Κάρι στο μπάσκετ. Για τα όσα έχει πετύχει και τα όσα συνεχίζει να πετυχαίνει με τη φανέλα των Ουόριορς.
He changed the game for good. And now, he makes history yet again.— Golden State Warriors (@warriors) July 21, 2026
Beginning this Friday, Stephen Curry will become the first active player EVER to have an exhibit at the @Hoophall 👏 pic.twitter.com/pjKldCPc8J
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