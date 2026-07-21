Κάρι: Πρώτος εν ενεργεία NBAer με έκθεση στο Hall of fame

Κάρι: Πρώτος εν ενεργεία NBAer με έκθεση στο Hall of fame

Κάρι
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Ο Στεφ Κάρι έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του NBA, που έχει τη δική του έκθεση στο Hall of fame.

Τη δική του ιστορία έχει γράψει (και συνεχίζει) ο Στεφ Κάρι, ο οποίος είναι αδιαμφισβήτητα ένας θρύλος του μπάσκετ. Ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών στο NBA, δεν έσπασε ένα νέο ρεκόρ στο παρκέ, όμως πέτυχε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ, έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του NBA, που έχει τη δική του έκθεση στο Hall of fame. Με αυτό τον τρόπο, τιμάται η προσφορά του Κάρι στο μπάσκετ. Για τα όσα έχει πετύχει και τα όσα συνεχίζει να πετυχαίνει με τη φανέλα των Ουόριορς.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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