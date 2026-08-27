Ο Στεφ Κάρι έχει γράψει ιστορία με τους Γουόριορς και είναι σε συζητήσεις με την ομάδα, προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του και να κλείσει εκεί την καριέρα του.

Εν ενεργεία θρύλος του μπάσκετ είναι ο Στεφ Κάρι, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους point guard (για πολλού ο νούμερο ένα) όλων των εποχών. Τι και αν έχει φτάσει στα 38, ο Αμερικανός συνεχίζει να κάνει «θαύματα» στο παρκέ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Κάρι δεν έχει καμία διάθεση να πάει σε άλλον οργανισμό. Μάλιστα, μέσα στις επόμενες μέρες, θα μιλήσει με τους ανθρώπους των Γουόριορς, προκειμένου, να επεκτείνει το συμβόλαιό του και ουσιαστικά να κλείσει εκεί την καριέρα του.

Τη σεζόν 2026-2027, θα εισπράξει κάτι περισσότερο από 65 εκατ. δολάρια, ενώ αν ανανεώσει, θα γίνει για δύο ακόμη χρόνια. Ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών, έχει μέσο όρο στο ΝΒΑ 24.8 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ ανά 34 λεπτά.