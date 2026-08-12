Στις 14 και στις 17 Ιανουαρίου, Σπερς και Πέλικανς θα δώσουν δύο αγώνες σε Παρίσι και Μάντσεστερ.

Μέσω ανακοίνωσης το NBA, έκανε γνωστό το πότε θα γίνουν τα δύο ματς που διεξάγονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη και πώς οι φίλαθλοι μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο.

Συγκεκριμένα, οι Πέλικανς και οι Σπερς θα δώσουν δύο αγώνες για την κανονική περίοδο του NBA, σε Παρίσι και Μάντσεστερ αντίστοιχα. Το ματς στη Γαλλία θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου στην Accor Arena, ενώ στην Αγγλία στις 17 Ιανουαρίου στο Co-op Live.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα στο Παρίσι θα κυκλοφορήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου και για το Μάντσεστερ στις 17 Σεπτεμβρίου. Όσοι θέλουν να αγοράσουν εισιτήριο πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου στις αντίστοιχες σελίδες του NBA. Στη συνέχεια θα γίνει τυχαία κλήρωση και όσοι επιλεγούν θα λάβουν έναν μοναδικό κωδικό και σύνδεσμο για την αγορά εισιτηρίων.

Πώς θα αγοράσεις εισιτήρια

Μέχρι και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, οι φίλαθλοι πρέπει να εγγραφούν για να έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν εισιτήρια:

Παρίσι: από τις 12:00 CET στο NBA.com/Paris

Μάντσεστερ: από τις 11:00 BST στο NBA.com/Manchester

Μετά το τέλος της περιόδου εγγραφών, οι επιλέξιμοι φίλαθλοι θα συμμετάσχουν σε τυχαία κλήρωση, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στα εισιτήρια, να διαχειρίζεται την αναμενόμενη υψηλή ζήτηση και να περιορίζει την πρόσβαση bots και μη εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών.

Όσοι επιλεγούν στην κλήρωση θα λάβουν ειδικό σύνδεσμο και μοναδικό κωδικό, ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν εισιτήρια πριν από τις επίσημες ημερομηνίες πώλησης.

VIP διαγωνισμοί και πακέτα

Μέχρι την Πέμπτη 20 Αυγούστου, φίλαθλοι στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για να κερδίσουν:

εισιτήρια κοντά στο παρκέ,

ταξίδι και διαμονή,

συνάντηση με θρύλο του NBA.

Υπάρχουν επίσης ήδη διαθέσιμα ειδικά πακέτα μέσω του NBA Experiences, με premium πρόσβαση, VIP εμπειρίες και hospitality.