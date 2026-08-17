Ο Τρέντον Γουότφορντ, που το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με την ευρωπαϊκή αγορά, θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και στους Πέλικανς.

Τέλος τα ευρωπαϊκά σενάρια, συνεχίζει στον «μαγικό κόσμο του NBA» με τη φανέλα των Πέλικανς ο Τρέντον Γουότφορντ! Ο 25χρονος αθλητής υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της Νέας Ορλεάνης και θα παραμείνει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Είχε μείνει ελεύθερος από τους Σίξερς και ήταν στο στόχαστρο της Βαλένθια και λοιπών ευρωπαϊκών συλλόγων αλλά τελικά οι Πέλικανς τον ήθελαν και δεν το... κουνάει από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Σε 270 αγώνες στο NBA, έχει μ.ό 7.6 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 17 λεπτά συμμετοχής, ανά αγώνα. Το πιο βαρυσήμαντο highlight στην καριέρα του είναι το triple-double κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς στις 9 Νοεμβρίου 2025, με 20 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ, σε περίπου 37 λεπτά συμμετοχής στο εν λόγω ματς.