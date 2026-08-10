Ο Μπεν Σίμονς μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, με αρκετές ομάδες του NBA να θέλουν να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους.

Μετά από έναν χρόνο αγωνιστικής απραξίας, ο Μπεν Σίμονς ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση. Ο πολύπειρος Αυστραλός γκαρντ-φόργουορντ, δεν αγωνίστηκε τη σεζόν 2025-2026, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως από πλήρως από τους τραυματισμούς που τον είχαν ταλαιπωρήσει.

Ο ίδιος προανήγγειλε την επιστροφή του μέσω μίας ανάρτησης στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN, o Σίμονς θα συμμετάσχει σε ένα ιδιωτικό minicamp της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών της Αυστραλίας, το οποίο διοργανώνεται από τους ίδιους τους παίκτες και ξεκινά τη Δευτέρα (11/08) στη Μελβούρνη.

Αρκετές ομάδες του NBA, έχουν δείξει ενδιαφέρον στον Σίμονς, ο οποίος μοιάζει διατεθειμένος να υπογράψει συμβόλαιο με τις ελάχιστες απολαβές. Ο ίδιος, τελευταία φορά αγωνίστηκε τον Απρίλιο του 2025 με τους Κλίπερς, στα playoffs του NBA κόντρα στους Νάγκετς.