NBA: Ετοιμάζεται για την επιστροφή του ο Μπεν Σίμονς
Μετά από έναν χρόνο αγωνιστικής απραξίας, ο Μπεν Σίμονς ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση. Ο πολύπειρος Αυστραλός γκαρντ-φόργουορντ, δεν αγωνίστηκε τη σεζόν 2025-2026, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως από πλήρως από τους τραυματισμούς που τον είχαν ταλαιπωρήσει.
Ο ίδιος προανήγγειλε την επιστροφή του μέσω μίας ανάρτησης στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN, o Σίμονς θα συμμετάσχει σε ένα ιδιωτικό minicamp της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών της Αυστραλίας, το οποίο διοργανώνεται από τους ίδιους τους παίκτες και ξεκινά τη Δευτέρα (11/08) στη Μελβούρνη.
Αρκετές ομάδες του NBA, έχουν δείξει ενδιαφέρον στον Σίμονς, ο οποίος μοιάζει διατεθειμένος να υπογράψει συμβόλαιο με τις ελάχιστες απολαβές. Ο ίδιος, τελευταία φορά αγωνίστηκε τον Απρίλιο του 2025 με τους Κλίπερς, στα playoffs του NBA κόντρα στους Νάγκετς.
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